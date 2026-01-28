En medio de la pretemporada, la FIA tomó una decisión clave sobre el peso de los monoplazas en la Fórmula 1 de 2026

La decisión que busca revertir años de aumentos y que no agrada a los directores de las escuderías.

Fórmula 1: la decisión de la FIA en el peso de los monopplazas en 2026.

La Fórmula 1 enfrenta un desafío técnico sin precedentes en la pretemporada de 2026 . La Federación Internacional del Automóvil (FIA) confirmó una reducción drástica en el peso mínimo de los monoplazas. Esta decisión busca revertir el aumento de más de 200 kilogramos registrado en las últimas dos décadas y promover una mayor eficiencia en el diseño de los vehículos.

Los equipos deben adaptarse a un nuevo reglamento que exige monoplazas más livianos, cortos y angostos , con una distancia entre ejes reducida a 3.400 milímetros y una anchura máxima de 1.900 milímetros . Sin embargo, el aumento del peso de las baterías , necesarias para equilibrar la potencia entre el motor térmico y el sistema eléctrico, compensa parcialmente esta reducción, lo que complica el cumplimiento del límite estipulado.

La FIA fijó un peso mínimo de 768 kilogramos para los monoplazas de 2026, 32 kilogramos menos que en la temporada anterior . Nicholas Tombazis, director de monoplazas de la FIA, declaró que no habrá flexibilidad en este requisito , pese a las quejas de los equipos. "Fuimos categóricos en que no cambiaríamos el peso a petición de los equipos ", afirmó, y agregó que el objetivo es eliminar kilos superfluos para simplificar los diseños y fomentar soluciones más eficientes.

Tombazis señaló que, en 15 años, el peso mínimo aumentó 180 kilogramos, y ahora es momento de invertir esa tendencia. Cada 10 kilogramos extra pueden costar tres décimas por vuelta, un factor decisivo en el rendimiento. Los ingenieros deben evaluar con rigor la relación entre masa añadida y rendimiento, priorizando componentes ligeros sin sacrificar eficiencia aerodinámica.

Ferrari

Ferrari se ubica cerca del límite reglamentario con su SF-26, que alcanza los 770 kilogramos, con agua, aceite y piloto. Este logro podría traducirse en una ventaja competitiva en la primera carrera de la temporada, en Melbourne. La escudería italiana demuestra optimismo por haber cumplido con los requisitos de peso sin comprometer el rendimiento.

Williams

James Vowles, director de Williams, reconoció que la mayoría de los equipos tendrán sobrepeso al inicio de la temporada. "Es un objetivo muy ambicioso", señaló, pero consideró que será alcanzable unos meses después del inicio del campeonato. Williams enfrenta desafíos para reducir kilogramos sin afectar la performance del monoplaza.

Mercedes

Andrew Shovlin, director de ingeniería de Mercedes, coincidió en que el peso representa un "gran reto". "El límite no se definió por la suma de los componentes", explicó, sino que se impuso como un requisito fijo. Mercedes trabaja en soluciones para lograr el peso ideal, priorizando la reducción de masa en la fase de diseño antes de fabricar las piezas.