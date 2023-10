El divertido cruce entre Ibai y Lionel Messi: "No te voy a contestar más porque hacés todo público"







El astro argentino se llevó su octavo balón de oro y tuvo un gracioso intercambio con el streamer español en la alfombra roja.

Messi retó a Ibai LLanos por hacer público un mensaje.

Luego de ganar su octavo Balón de Oro, Lionel Messi tuvo un divertido cruce con el streamer Ibai Llanos. En la alfombra roja, desde su casa, el español felicitó al futbolista argentino y se sorprendió al escuchar su respuesta: "Gracias, pero igual estoy muy enojado con vos por lo que hiciste el otro día", apuntó.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desconcertado con la acusación de Messi, Ibai preguntó por qué se había enojado y el jugador de Inter Miami expresó que no le había gustado que había compartido uno de sus mensajes en un stream: "Mandaste mensajes y los leíste en público. No te voy a contestar más ahora", dijo entre risas.

El streamer se defendió y aseguró que luego "los borró y lo pixeleó”, aunque la respuesta no fue suficiente para Messi que insistió: "No te voy a contestar más porque hacés todo público. No tenés privacidad vos".

Por último, reiteró: "No tenés privacidad. Yo te contesté de buena onda. No mostraste el mensaje pero dijiste lo que te había puesto. La próxima no te contesto más, te clavo el visto".

ssstwitter.com_1698704668068.mp4 Por qué se enojó Messi con Ibai La reacción del argentino surgió por una situación que se había dado hacía unos días en medio de una transmisión en Twitch de Ibai Llanos. "Hablé con él varias veces antes y preguntémosle sobre su lesión. Me da un poco de vergüenza porque me parece un poco extraño porque me preguntará ¿por qué me dices esto?… Anteriormente le había preguntado sobre su lesión en París", dijo el streamer a su público. "Hola Lionel, espero que te estés recuperando de tu lesión, te mando un fuerte abrazo", le escribió Ibai a Messi, quien rápidamente le contestó: "Hola, Ibai, ¡muchas gracias! Un fuerte abrazo". El video rápidamente se viralizó y alcanzó a los millones de seguidores del streamer.