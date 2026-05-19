La Selección Argentina en los Mundiales: cómo le fue en sus debuts

Las estadísticas avalan que el primer partido puede ser una victoria para la albiceleste con un 61% de probabilidades.

La Selección Argentina ganó 11 de los 18 debuts que jugó hasta la fecha, mientras que perdió seis y empató solo uno. Los dirigidos por Scaloni buscarán la cuarta estrella y el bicampeonato ante un grupo que, a priori, es más que accesible: Austria, 24° en el Ranking FIFA, quedó primero en el grupo H de las Eliminatorias de Europa; Jordania, 63° en el Ranking FIFA, quedó segundo en el grupo B de las Eliminatorias asiáticas; Argelia, 28° en el Ranking FIFA, quedó primero en el grupo G de las Eliminatorias Africanas.

El primer partido de la albiceleste en este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 será frente a Argelia el martes 16 de junio a las 22, con altas expectativas de los argentinos por tener que defender un título del mundo después de 36 años, tal como lo hicieron en Italia 1990, en donde perdieron la final por 1 a 0 contra Alemania.

La primera vez que la Selección Argentina disputó un Mundial fue contra Francia, el mismo rival que tuvo en la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022. El partido lo ganó la Albiceleste por 1 a 0 con gol de tiro libre de Luis Felipe Monti . Además, integró el único grupo con cuatro participantes, mientras que los demás tenían solo tres.

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Italia 1934

La primera derrota en un debut llegó en su segunda participación. Argentina, dividida entre jugadores profesionales y amateurs, se enfrentó a Suecia, en su totalidad profesionales, y perdió 3 a 2. En este Mundial eliminaron la fase de grupos, por lo que la Selección quedó automáticamente eliminada.

Suecia 1958

volvió a disputar un Mundial tras 24 años, debido a que rechazó jugar la Copa del Mundo de Francia 1938, Brasil 1950 y Suiza 1954. En esta ocasión, perdió 3 a 1 frente a Alemania. La curiosidad de este partido fue que en vez de usar sus colores albicelestes tradicionales, tuvo que jugar con la camiseta amarilla del IFK Malmo, debido a que la camiseta de su rival era muy parecida y no se diferenciaban.

Chile 1962

Tras 32 años y dos mundiales con derrotas consecutivas, Argentina volvió al triunfo, gracias a su victoria por 1 a 0 contra Bulgaria, con gol de Héctor Facundo. Sin embargo, terminó quedando afuera por el empate sin goles frente a Hungría, que jugó con suplentes por estar clasificado, pero aún así no se movieron del 0 a 0.

Inglaterra 1966

La Selección Argentina de Juan Carlos Lorenzo, debutó con victoria en suelo inglés al vencer a España por 2 a 1 con doblete de Luis Artime. Este Mundial es recordado por la expulsión de Rattin, capitán de la selección, frente a Inglaterra por los cuartos de final, en donde tardó 10 minutos en salir del campo de juego, arrugó un banderín con la bandera inglesa y se sentó en la alfombra roja que pertenecía al palco de la Reina Isabel II.

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Alemania 1974

Después de 8 años, tras no clasificarse por primera vez a un Mundial por eliminatorias (México 1970), volvió a jugar uno. Esta vez, perdió 3 a 2 frente a Polonia. Los goles argentinos fueron de Ramón Heredia y de Carlos Babington.

Argentina 1978

En su debut como sede mundialista, Argentina arrancó con saldo positivo al ganarle 2 a 1 a Hungría. Además, fue la primera estrella mundial de la Selección, al vencer 3 a 1 a Holanda en la final, con doblete de Kempes y uno de Bertoni.

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España 1982

La primera vez que Argentina tuvo que defender un título, lo hizo con el pie izquierdo. Perdió 1 a 0 frente a Bélgica. En este Mundial, la Albiceleste quedó afuera en la segunda fase tras quedar tercera en el grupo C, por detrás de Brasil e Italia, esta última sería la campeona de ese año.

México 1986

En uno de los mundiales más recordados por los argentinos, al tener a Maradona como bandera, la Selección le ganó 3 a 1 a Corea del Sur en el debut con doblete de Jorge Valdano y uno de Oscar Ruggeri. En este Mundial, la Albiceleste se coronó campeona tras vencer 3 a 2 a Alemania.

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Italia 1990

En su segunda defensa del título, la selección nacional volvió a perder en su debut mundialista, esta vez frente a Camerún por 1 a 0. Aun así, terminaría llegando a la final, pero perdieron 1 a 0 contra uno de sus mayores némesis, Alemania.

Estados Unidos 1994

Argentina volvió a sonreír en el debut mundialista gracias a que vapulearon 4 a 0 a Grecia, con un hat-trick de Batistuta y un gol de Maradona. Finalmente, la selección quedó eliminada en octavos de final tras perder 3 a 2 frente a Rumania

Francia 1998

Argentina volvió a confirmar su buen nivel en debuts al ganarle 1 a 0 a Japón con gol de Gabriel Batistuta. El equipo comandado por Passarella, afrontó este Mundial sin su mítico “10”, Diego Armando Maradona. En su lugar, la camiseta la usó Ariel Ortega

Corea/Japón 2002

Continuando con su buena racha, la selección le ganó 1 a 0 a Nigeria con gol de Batistuta. Sin embargo, este Mundial es recordado por los hinchas como una de las mayores decepciones en la historia, tras quedar eliminados en fase de grupos por primera vez en la historia.

Alemania 2006

La selección buscaba redimirse después de la rápida eliminación en el Mundial pasado y le ganó 2 a 1 a Costa de Marfil en el debut mundialista, con goles de Crespo y Saviola. Finalmente, fue eliminado en cuartos de final por el anfitrión en la tanda de penales.

Sudáfrica 2010

Con Diego Armando Maradona como técnico, y con una clasificación al Mundial de una forma más que épica, la selección le ganó 1 a 0 a Nigeria con gol de Gabriel Heinze. Tras llegar a los cuartos de final de manera invicta, Alemania los bajó a tierra y perdieron 4 a 0.

Brasil 2014

La selección Argentina de Sabella llegó como una de las selecciones favoritas gracias a su gran performance en las eliminatorias y lo confirmó en su debut contra Bosnia y Herzegovina, en donde ganó 2 a 1 con goles de Kolasinac (en contra) y Messi. En este Mundial, la selección llegó a la final y perdió 1 a 0 contra Alemania en tiempo extra.

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Rusia 2018

Con un contraste total a lo que fue el Mundial anterior, debido a las polémicas que había entre Sampaoli y el plantel, La Argentina empató por primera y única vez, en un debut, contra Islandia. Messi erró un penal, mientras que Agüero metió el primer gol del encuentro, pero cuatro minutos más tarde los europeos sentenciaron la igualdad.

Qatar 2022

En lo que iba a ser el último baile de Messi con la selección, Argentina perdió 2 a 1 contra Arabia Saudita, en lo que fue uno de los debuts más desastrosos en la historia de los mundiales, por ser vencidos contra la selección más débil del grupo. Lo que queda de historia la mayoría lo sabe, debido a que la Albiceleste se consagró campeona del Mundo el 18 de diciembre de 2022 tras vencer por penales a Francia, inmortalizando la foto del capitán con la Copa del Mundo.