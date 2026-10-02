Preocupación por un incendio en la casa de Leandro Paredes en un country de Esteban Echeverría

El hecho ocurrió este jueves en el country Saint Thomas Este-Oeste. El fuego provocó daños materiales, pero no se registraron heridos ni víctimas fatales.

La casa del futbolista de Boca Juniors Leandro Paredes se incendió este jueves en el country Saint Thomas Este-Oeste , en el partido bonaerense de Esteban Echeverría . Según informaron, el episodio solamente ocasionó daños materiales y no hubo personas heridas ni víctimas fatales.

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El operativo quedó a cargo de los integrantes del Destacamento N°2 de Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría , quienes trabajaron para controlar las llamas y evitar que alcanzaran otros sectores de la propiedad.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el fuego se inició en un entrepiso de la vivienda donde funcionaba una caldera .

La intervención de los bomberos permitió controlar rápidamente el foco e impidió que las llamas se propagaran hacia el resto de la casa.

Paredes vive junto con su esposa, Camila Galante , y sus tres hijos, Victoria, Giovanni y Lautaro . Sin embargo, desde el Destacamento N°2 no precisaron quiénes se encontraban dentro del domicilio cuando comenzó el incendio.

Una vez que el episodio tomó estado público, ni el futbolista ni Galante realizaron publicaciones en sus redes sociales relacionadas con lo ocurrido.

En la última historia de Instagram publicada por el jugador antes de conocerse el incendio se pudo observar a la pareja compartiendo una velada.

Paredes y Galante se radicaron en Canning

Paredes y Galante se conocen desde la infancia y contrajeron matrimonio en 2017. Después de la trayectoria internacional del mediocampista, que incluyó pasos por Italia, Rusia y Francia, la familia lo acompañó en su decisión de regresar al país y radicarse en Canning.

Galante cuenta con 1,7 millones de seguidores en Instagram y posee su propia marca, Camila Galante Cosmética, a la que se dedica.

En una oportunidad, la esposa del capitán de Boca se refirió a la exposición pública y al impacto que tuvieron sobre ella las críticas y los comentarios recibidos: “Cuando era más chica no lo sabía controlar bien, era todo nuevo. Esas cosas son feas porque siempre hay una familia detrás”.

Paredes viene de ser figura en la victoria de Boca ante Racing

El incendio se produjo pocos días después de que Paredes fuera una de las figuras de Boca en la victoria por 3 a 2 frente a Racing Club, disputada el último domingo en Rosario.

El triunfo le permitió al conjunto de la Ribera conseguir la clasificación a las semifinales de la Copa Argentina.

Durante el encuentro, el mediocampista tuvo un papel importante en la conducción del equipo, especialmente después de que el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena quedara en desventaja por 2-0.

Con el transcurso del partido, Paredes asumió mayor protagonismo en la distribución y el manejo de los tiempos desde el mediocampo.

Finalmente, fue elegido como una de las figuras del encuentro, aunque decidió cederle el reconocimiento a Enner Valencia, quien convirtió el triplete que permitió concretar la remontada y sellar el 3-2.