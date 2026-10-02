La marca de Lionel Messi y Diego Maradona que rompió Leonel Flores en su debut con la Selección argentina

El juvenil del Xeneize fascinó al cuerpo técnico de Lionel Scaloni en los entrenamientos y el entrenador decidió incluirlo en el último partido amistoso, con la curiosidad de que superó a los dos mejores argentinos en un curioso ranking.

Leonel Flores debutó este último miércoles con la Selección argentina , en la victoria por 4 a 0 contra Bolivia , y deslumbró a la mayoría de sus compañeros con sus buenas acciones de ataque. Sin ir más lejos, fue el jugador que más gambetas completó en los 13 minutos que estuvo en la cancha.

Lo curioso es que su estreno quedará en los libros de récords del fútbol argentino ya que se convirtió en el jugador al que menos tiempo le tomó debutar en primera y jugar su primer partido con la Selección Albiceleste .

Flores debutó con Boca el 16 de julio de este año , en la victoria por 2 a 0 frente a Sarmiento de Junín por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina, en donde además pudo meter un gol .

Tan solo 76 días después , el juvenil de 19 años disputó sus primeros minutos con la celeste y blanca. De esta manera, rompió el récord que ostentaba su compañero de equipo Tomás Aranda , a quien le tomó 129 días hacerlo, tras entrar en el segundo tiempo del amistoso contra Honduras previo al Mundial 2026, el 6 de junio.

En consecuencia de esto, también rompió el récord de Diego Maradona , que tardó 130 días en tener su estreno con la Selección mayor, y el de Lionel Messi , quien se demoró 305 días. Entre medio de ellos dos, otro de los que aparece es el arquero de River Santiago Beltrán , que debutó en el seleccionado también contra Honduras y habían pasado 133 días de su primer partido con el Millonario.

Si bien Flores por ahora se quedará con el récord del que menos partido en primera le demoró para sumar minutos en la selección, la realidad es que hay otros jugadores que debutaron primero en la Albiceleste y después en sus clubes.

Mascherano, primero en la Selección y después en River.

Uno de los casos más conocidos es el de Javier Mascherano, quien debutó en la Selección 16 días antes de pisar el césped del Monumental por primera vez. Los otros cuatro que también tienen ese privilegio son Marcelo Trobbiani (63 días antes), Jorge Cecchi (122 días antes), Emanuel Mammana (124 días antes) y Alejandro Débole (278 días antes).

Scaloni, deslumbrado ante Flores

Luego de la victoria ante Bolivia, el técnico del seleccionado nacional fue consultado por el rendimiento de “Leo” Flores y comentó cómo hay que potenciar a este tipo de jóvenes: “Lo que le pedimos a los chicos que vienen a la Selección es que hagan lo que hacen en su club. Si no lo hace, estaríamos preocupados. Tiene que hacer eso, lo hace muy bien”, comenzó.

Scaloni, firme en el proceso de reestructuración de la Selección argentina.

Y concretó: “Hay que cuidarlo, es lo importante. Hay que contenerlo. Yo sé que en Boca, el Vasco (Arruabarrena) y el Mono Markic, que son amigos, lo tratan bien, saben cómo tratarlo. Es un talento que hay que cuidarlo… Es la única manera que nos den frutos. No podemos pedirles que hagan en todos los partidos lo que hizo hoy en diez minutos. Son talentos, siempre los cuidaremos”, sentenció.