Boca perdía 2 a 0 y quedaba eliminado de la Copa Argentina ante Racing, pero un inesperado héroe apareció para salvar al "Xeneize" y remontar el resultado. Se trata de Enner Valencia, ecuatoriano de 36 años, quien ingresó a los 57 minutos del partido y sólo necesitó 38 (con el descuento incluído) para anotar tres goles.
Los récords que alcanzó Enner Valencia con sus tres goles de cabeza en el hat-trick de Boca a Racing
El delantero ecuatoriano fue el héroe en el "Xeneize" en una jornada clave. Por cómo se dieron sus goles, alcanzó unas marcas increíbles.
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En una remontada histórica, Valencia mandó de cabeza a Boca a las semifinales de la Copa Argentina
En cuestión, con su particular e increíble hat-trick de cabeza, el experimentado delantero alcanzó unas insólitas marcas en el triunfo de Boca.
Los récors de Enner Valencia con sus tres goles
- Solamente una vez un suplente de Boca había marcado tres goles:
fue en el Torneo Nacional 1968, cuando Miguel Alberto Nicolau, tras ingresar en el entretiempo, anotó por triplicado en un 8-0 a Huracán, de Ingeniero White, y en un lapso de 24 minutos entre el primero y el último gol.
- Solo cuatro jugadores de Boca habían marcado un triplete de cabeza:
Roberto Cherro, en un 3-1 a Vélez en 1934; Delfín Cáceres, en un 7-1 a Talleres de Remedios de Escalada, en 1938; Jaime Sarlanga, en un 4-0 a Banfield en 1944; y Ricardo Gareca, en un 4-1 a Mariano Moreno de Junín, en 1982 fueron los cuatro antecedentes a este triplete de Enner Valencia de cabeza. En cuestión, logró algo que ni Palermo pudo.
- El último antecedente de un triplete de cabeza
Fue de otro extranjero como Miguel Ángel Borja, en un 5-0 de River a Vélez en 2024; y el anterior había sido Marco Ruben, en un 4-1 de Rosario Central sobre Colón, en 2021.
- Enner Valencia marcó su hat-trick en sólo 23 minutos, habiendo tocado la pelota apenas nueve veces en total.