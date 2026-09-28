Los récords que alcanzó Enner Valencia con sus tres goles de cabeza en el hat-trick de Boca a Racing + Agregar ámbito en









El delantero ecuatoriano fue el héroe en el "Xeneize" en una jornada clave. Por cómo se dieron sus goles, alcanzó unas marcas increíbles.

Los récords que alcanzó Enner Valencia con sus tres goles de cabeza

Boca perdía 2 a 0 y quedaba eliminado de la Copa Argentina ante Racing, pero un inesperado héroe apareció para salvar al "Xeneize" y remontar el resultado. Se trata de Enner Valencia, ecuatoriano de 36 años, quien ingresó a los 57 minutos del partido y sólo necesitó 38 (con el descuento incluído) para anotar tres goles.

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En cuestión, con su particular e increíble hat-trick de cabeza, el experimentado delantero alcanzó unas insólitas marcas en el triunfo de Boca.

Los récors de Enner Valencia con sus tres goles Solamente una vez un suplente de Boca había marcado tres goles: fue en el Torneo Nacional 1968, cuando Miguel Alberto Nicolau, tras ingresar en el entretiempo, anotó por triplicado en un 8-0 a Huracán, de Ingeniero White, y en un lapso de 24 minutos entre el primero y el último gol.

Solo cuatro jugadores de Boca habían marcado un triplete de cabeza: Roberto Cherro, en un 3-1 a Vélez en 1934; Delfín Cáceres, en un 7-1 a Talleres de Remedios de Escalada, en 1938; Jaime Sarlanga, en un 4-0 a Banfield en 1944; y Ricardo Gareca, en un 4-1 a Mariano Moreno de Junín, en 1982 fueron los cuatro antecedentes a este triplete de Enner Valencia de cabeza. En cuestión, logró algo que ni Palermo pudo.

El último antecedente de un triplete de cabeza Fue de otro extranjero como Miguel Ángel Borja, en un 5-0 de River a Vélez en 2024; y el anterior había sido Marco Ruben, en un 4-1 de Rosario Central sobre Colón, en 2021.

Enner Valencia marcó su hat-trick en sólo 23 minutos, habiendo tocado la pelota apenas nueve veces en total.