Boca presentó el proyecto para ampliar la Bombonera: tendrá capacidad para más de 80.000 espectadores

La institución les presentó a sus socios los detalles de la ampliación del estadio impulsada por la dirigencia de Juan Román Riquelme. La propuesta incluye una cuarta bandeja, nuevos palcos, modificaciones en las tribunas, un techo y una pantalla LED de 360 grados.

Boca Juniors dio a conocer cómo será el proyecto con el que pretende ampliar la Bombonera y superar los 80.000 espectadores de capacidad . La iniciativa fue presentada el martes por la noche ante alrededor de 100 socios , que participaron de una charla realizada en el renovado Salón Filiberto .

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Los asistentes pudieron observar imágenes y conocer diferentes aspectos de la obra proyectada para el estadio e que impulsada por la conducción que encabeza Juan Román Riquelme .

Uno de los principales puntos del proyecto es que no será necesario comprar las casas de los vecinos ubicadas sobre la calle Del Valle Iberlucea , una posibilidad que durante años apareció asociada a los distintos planes para ampliar el estadio.

La propuesta contempla desplazar el campo de juego cuatro metros hacia el sector de las vías y demoler los palcos actuales para levantar una nueva estructura.

En ese espacio se construirán una platea preferencial, otra platea superior y 216 palcos distribuidos en seis pisos . Con la modificación, el sector que actualmente cuenta con alrededor de 3.000 ubicaciones pasará a disponer de aproximadamente 9.500 lugares .

La nueva Bombonera tendría una capacidad para 80.000 personas. PBJ

Otra de las grandes transformaciones será la construcción de una cuarta bandeja, que estará ubicada por encima de las tres tribunas altas existentes.

La nueva estructura contará con siete filas y permitirá incorporar cerca de 6.000 espectadores. El plan de Boca es destinar esas ubicaciones a abonados y convertir las tres bandejas superiores actuales en sectores populares. Ese cambio permitiría sumar otros 12.000 espectadores a la capacidad del estadio.

La remodelación también prevé la instalación de un techo que cubrirá la parte superior de la Bombonera, además de una pantalla LED de 360 grados para los espectadores.

A su vez, el club proyecta modificar la pendiente de las tribunas bajas ubicadas en los sectores norte y sur. La intervención permitiría agregar alrededor de 1.500 ubicaciones en cada uno de esos espacios. Con el conjunto de las obras previstas, Boca apunta a llevar la capacidad total de la Bombonera por encima de los 80.000 espectadores.

El tren pasará por debajo de la nueva estructura

Uno de los aspectos más particulares del proyecto estará relacionado con las vías ferroviarias ubicadas junto al estadio. Boca planea construir una serie de torres que funcionarán como accesos tanto a la futura cuarta bandeja como a los sectores inferiores.

La estructura será diseñada de manera que el tren pueda continuar circulando por debajo. Para avanzar con ese sector, el club ya consiguió las aprobaciones de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y Ferrosur.

El siguiente paso será obtener la autorización de la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR), necesaria para comenzar esa parte de los trabajos.

Por qué Boca descartó comprar las propiedades vecinas

La dirigencia también decidió no avanzar con la adquisición de los 48 lotes ubicados frente a la Bombonera. De acuerdo con el análisis realizado por el club, 21 de esas propiedades están catalogadas como inmuebles con valor patrimonial.

A eso se suman distintas situaciones jurídicas que dificultarían las operaciones, como sucesiones pendientes, disputas entre herederos y propiedades que no cuentan con matrícula.

Ante esas dificultades, Boca diseñó el actual proyecto de ampliación para que su ejecución no dependa de la compra de los terrenos vecinos ni de un traslado de estadio original.