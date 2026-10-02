Otra baja para Boca: Tomás Belmonte se rompió los meniscos, fue operado y volverá en 2027 + Agregar ámbito en









El mediocampista Xeneize, que comenzó a ser tenido en cuenta con mayor importancia en este último semestre, sufrió un golpe en una de las últimas prácticas y se perderá lo que queda de año, incluida la Copa Sudamericana.

Tomás Belmonte fue operado y Boca lo perderá hasta 2027.

Tomás Belmonte fue operado este viernes por la mañana de una rotura en los meniscos, luego de sufrir un choque con un compañero en el entrenamiento del miércoles. De esta manera, el mediocampista se perderá lo que queda de 2026 y apuntan con volver a tenerlo disponible en la pretemporada de febrero del año que viene.

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Si bien desde el club no oficializaron con quién fue el golpe, “Toto” quedó sentido después del mismo, pero completó la jornada. Al día siguiente, el jueves, volvió a presentarse y el dolor comenzó a ser más intenso, por lo que decidieron hacerle estudios de manera inmediata.

Belmonte, otra baja para Boca. A pesar de que se podía mover por su propia cuenta, los exámenes arrojaron que tenía una rotura en los meniscos y que era obligatoria una operación para que no empeore en el futuro. Después de analizarlo, tomaron la decisión de llevarlo adelante y ponerse en las mejores condiciones para la pretemporada de 2027.

En lo que iba del segundo semestre, bajo el mando de Rodolfo Arruabarrena, Belmonte comenzó a ser una de las piezas de recambio más importantes del Xeneize. Con el triángulo en la mitad de la cancha encabezado por Leandro Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar, Belmonte podía aparecer como sustituto en cualquiera de los tres sectores que ocupaban sus compañeros por la polivalencia que ganó en los últimos años.

La baja de Belmonte, otro dolor de cabeza para Arruabarrena. Con su nivel subiendo de menor a mayor, consiguió meter el gol de la victoria contra Lanús en el último minuto. En lo que va del ciclo del “Vasco”, jugó nueve partidos y cinco de ellos como titular.

Tras la mala noticia, una buena para Arruabarrena Luego de la confirmación de que Belmonte tuvo que pasar por quirófano, el entrenador Xeneize recibió la noticia de que Rodrigo Battaglia está cada vez más cerca de retomar las actividades con el plantel profesional, después de sufrir una endinopatía insercional crónica del tendón de Aquiles derecho, de la cual se operó en febrero de este año. A pesar de tener características distintas, el mediocampista de 35 años será considerado como un “refuerzo de valor” tras las lesiones de dos compañeros en la misma ubicación. Además de Belmonte, cabe recordar que Tomás Aranda también apunta a volver de su fractura del peroné en la pretemporada del año que viene. Battaglia, el "refuerzo" en la mitad de la cancha para el "Vasco". Además, hace tan solo unas semanas, Williams Alarcón volvió de su lesión, fue convocado para jugar este viernes contra Unión y de a poco comienza a ganar rodaje en los entrenamientos para comenzar a ocupar el rol de mediocampista defensivo por si Paredes o Delgado necesitan salir de la cancha, o el “Vasco” decide hacer un cambio táctico.