El emotivo posteo de Lionel Messi en las redes antes de la final del Mundial 2026 + Agregar ámbito en









El capitán de la Selección argentina compartió unas imágenes con un texto reflexivo en su cuenta de Instagram, horas antes de enfrentar a España en la final del Mundial 2026.

El emotivo posteo de Lionel Messi en las redes antes de la final del Mundial 2026

El emotivo mensaje publicado por Lionel Messi en la antesala de la final del Mundial 2026 frente a España revolucionó las redes sociales y despertó interpretaciones sobre una posible despedida de la Selección Argentina.

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La publicación apareció cerca de la medianoche del sábado y, en menos de una hora, superó los 2.000.000 de "me gusta" y acumuló más de 89.000 comentarios.

El posteo estuvo acompañado por una foto de toda la delegación argentina y llamó la atención porque fue escrito íntegramente en pasado, con un tono nostálgico y de agradecimiento.

"Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso", expresó el capitán.

Messi también agradeció "a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia".

Para cerrar, dejó un mensaje que muchos interpretaron como una despedida: "Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar. VAMOS ARGENTINA".