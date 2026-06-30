El entrenador personal de Orlando Gill, el arquero sensación del Mundial 2026: "La estabilidad emocional es su mayor virtud"

El arquero paraguayo fue la figura en los penales ante Alemania y su entrenador personal, Hernán Erario, explicó cuál fue la receta para llegar al nivel que tiene en la actualidad.

Orlando Gill, la figura de la selección paraguaya de Gustavo Alfaro en la tanda de penales ante Alemania.

Orlando Gill, de 26 años, es una de las sensaciones en el Mundial 2026 gracias a la tanda de penales que le ganó Paraguay a Alemania y él fue el protagonista atajando dos de ellos. Años de trabajo y sacrificio dieron sus frutos para llegar al certamen con su selección nacional y las horas extras de preparación valieron la pena.

Su entrenador personal, Hernán Erario, contó los detalles para que pueda conseguir el nivel que lo destaca en San Lorenzo y en la Albirroja. Después del encuentro ante los europeos, el arquero comenzó a encender las alarmas en el Ciclón por los sondeos que empezaron a llegar del exterior .

Erario fue arquero profesional en varios equipos de primera y en la actualidad se destaca por haber entrenado a guardametas de talla mundial como Carlos Lampe, Rodrigo Rey, Mauricio Arboleda, entre otros. Además, también es el preparador de esa posición en la reserva de Tigre. Como experiencia en el pasado trabajó en clubes como Vélez, Banfield o Gimnasia de La Plata, donde compartió el final de la carrera de Diego Maradona como DT.

"Orlando es un arquero muy completo. Tiene una gran presencia en el área, transmite seguridad y mantiene la calma en momentos de mucha presión. Destaco mucho su fortaleza mental, su capacidad para tomar decisiones rápidas y su personalidad para aparecer cuando el equipo más lo necesita", mencionó Erario, quien también trabajó con arqueros profesionales como Gabriel Arias, Alan Aguerre, Germán Montoya, Bernardo Leyenda, Enrique Bolognia, Cristian Campestrini.

Respecto a sus impresiones por la actuación de Gill ante Alemania, el entrenador explicó: "Me sorprendió la tranquilidad con la que afrontó un partido de semejante magnitud. En un Mundial la presión es enorme, pero él mantuvo la concentración de principio a fin. Esa estabilidad emocional es una de sus mayores virtudes ".

En cuanto a los trabajos específicos que realizó con Gill, Erario señaló que aplicó un método que ayuda "a mejorar la toma de decisiones y la concentración en el juego". "La lectura del juego, el posicionamiento, el juego con los pies, la velocidad de reacción y, sobre todo, el aspecto mental. Hoy un arquero no sólo ataja, también lidera, ordena y participa constantemente del juego", dijo.

La preparación de Orlando Gill de cara al Mundial 2026.

"Cada arquero tiene su identidad, pero tuve varios arqueros que compartían esa personalidad para competir, la serenidad en momentos difíciles y las ganas de aprender todos los días. Esas cualidades son las que terminan marcando la diferencia en el alto rendimiento", sentenció Erario.

En cuanto a la eterna pregunta sobre si los penales son suerte o trabajo, el entrenador de arquero fue tajante: "Los penales se trabajan. No solamente la técnica para atajar, sino también el análisis de los ejecutantes, los tiempos, el lenguaje corporal y la preparación mental. Después, en la definición, también entra en juego la intuición y la personalidad del arquero".

El conflicto entre Chilavert, Gill y Gustavo Alfaro

En las últimas semanas José Luis Chilavert salió a hablar sobre el rendimiento del héroe paraguayo antes del partido ante Alemania. Dijo que el arquero era “mudo” y también apuntó contra el entrenador: “Él antes de irse de Paraguay ya debería tener definido quién era el arquero titular. Hasta último momento dudaba y esa duda también le genera inestabilidad emocional al arquero”.

Hernán Erario, quien también es amigo del histórico arquero, dio su opinión sobre lo sucedido: “José es un referente enorme del arco paraguayo y una persona a la que respeto muchísimo. Después, cada uno puede tener opiniones distintas sobre determinadas declaraciones, pero yo prefiero hablar desde lo deportivo y desde el respeto. Hoy lo importante es valorar el presente de Orlando y lo que significa para Paraguay tener arqueros con personalidad, historia y futuro", aseguró.