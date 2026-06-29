Histórico: Paraguay pasó a octavos tras eliminar por penales a Alemania, que sumó un nuevo fracaso mundialista

La selección guaraní, dirigida por Gustavo Alfaro, dio el batacazo al eliminar a la tetracampeona del mundo. El arquero de San Lorenzo, Orlando Gill, fue la figura al atajar dos penales en la definición tras el tiempo regular. En la próxima fase se enfrentarán al ganador de Francia y Suecia.

Paraguay logró la hazaña este lunes al eliminar por penales a la tetracampeona Alemania en los 16avos de final del Mundial 2026 . Los dirigidos por Gustavo Alfaro, con el arquero de San Lorenzo, Orlando Gill, como figura, dieron el batacazo ante los teutones y lograron acceder a los octavos. Ahora esperarán por el ganador de Francia vs Suecia.

La Albirroja se puso arriba en el marcador gracias al gol de Julio Enciso a los 42 minutos, quien anotó de cabeza tras un centro del mediocampista Matías Galarza Fonda. Los alemanes tomaron la iniciativa en la segunda parte y llegaron al empate por vía de su goleador, Kai Havertz, a los 54 minutos.

En una de las primeras jugadas del partido, Enciso, una de las figuras del conjunto paraguayo, ejecutó un tiro de esquina al segundo palo que cruzó toda el área, pasó por encima de los defensores alemanes y llegó a los pies de Junior Alonso, que apareció solo por atrás para pegarle mordido. El disparo terminó en las manos de Manuel Neuer.

Esa fue la única jugada de peligro que generaron los de Alfaro hasta la pausa de hidratación. En ese tramo del partido, Alemania se hizo de la posesión de la pelota y se transformó rápidamente en el protagonista del partido, aunque sin rematar a los tres palos de Gill.

Luego del cooling break, no hubo cambios. Los teutones siguieron con dominio de la posesión y Paraguay se metió atrás, con un bloque defensivo bajo. Pese a ello, los sudamericanos tuvieron sus chances y en una de ellas, a los 42 minutos, Galarza Fonda desbordó por la derecha y con su pierna inhábil tiró un centro preciso a la cabeza de Enciso para adelantar a la Albirroja ante los europeos y que explote todo el banco de suplentes.

Los alemanes recuperaron la memoria y golpearon en el segundo tiempo

Ya en el complemento, el equipo de Julian Nagelsmann mantuvo el plan inicial, pero Enciso volvió a tener una jugada clara al presionar a Joshua Kimmich, quien se equivocó, le entregó el balón al extremo paraguayo y este último definió al cuerpo de Neuer.

A los 54 minutos, Alemania pudo reaccionar de la mano de Florian Wirtz, el jugador más participativo de la primera parte, quien le tiró un gran centro a Havertz y este pudo definir de cabeza con mucha precisión para poner la pelota en el palo izquierdo de Gill e igualar el encuentro.

La misma fórmula del primer gol alemán se volvió a juntar a los 78 minutos y por poco no convierten el segundo: gran centro desde la izquierda de Wirtz para Havertz, pero esta vez el arquero de San Lorenzo de Almagro lo pudo contener para mantener la igualdad en el mercado.

Un tiempo extra de ida y vuelta

Igualados en el tiempo regular, Paraguay y Alemania se fueron al alargue. Los sudamericanos repitieron la fórmula aplicada durante los 90 minutos e intentaron generar situaciones de contra.

Alemania, en cambio, siguió dominando y los 103 minutos Jonathan Tah apareció por el segundo palo y metió el 2 a 1, pero tras una revisión mediante el VAR, el árbitro marroquí Jalal Jayed vio que Waldemar Anton cometió falta sobre Orlando Gill y decidió anularlo para que todo siga en igualdad de condiciones.

Durante el suplementario no se sacaron diferencias y la definición del partido llegó desde los doce pasos, donde el arquero paraguayo se convirtió en héroe al atajar dos penales a Kai Havertz y al delantero Nick Woltemade. Pero no todo fue color de rosas: los guaraníes tuvieron doble match point, pero también erraron en dos oportunidades y debieron esperar al mata-mata, donde Tah disparó desviado y Canale convirtió el definitivo que hizo estallar a la hinchada paraguaya.

orlando gill heroe ante Alemania FIFA

Con este resultado, los dirigidos por Alfaro, que comenzaron el Mundial con una dura derrota por 4 a 1 ante EEUU, siguieron con un triunfo 1 a 0 ante Turquía y empataron en la fase de grupos ante Australia, accedieron a los octavos de final del Mundial.

Para conocer a su rival tendrá que esperar el duelo entre Francia y Suecia, que tendrá lugar este martes 30 de junio a las 18 horas.