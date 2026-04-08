El escándalo del fútbol que dio la vuelta al mundo: un futbolista desapareció de su club entre insólitas teorías

La figura de un importante equipo sudamericano sorprendió a todos con su decisión, la cual abrió varios interrogantes acerca de su paradero actual.

El mundo del fútbol tiene muchas cosas para destacar dentro de las canchas, con grandes actuaciones individuales o espectáculos brindados por grandes equipos. Pero no es el único lugar donde ocurren situaciones que desafían a la realidad, y acá es importante aclarar que no se habla de ninguna jugada con la pelota.

El deporte invita a vivir momentos que superan la ficción, como lo que ocurrió recientemente en una importante liga sudamericana. De la noche a la mañana, un club denunció que una de sus máximas figuras decidió no volverse a presentar y, después de eso, desconocen cuál es su paradero pese a que debe cumplir con su contrato.

Robert Abel Arboleda Escobar es un defensor central de 34 años , nacido en Esmeraldas, ciudad de Ecuador. Inició su carrera en Centro Deportivo Olmedo , donde realizó todas las divisiones inferiores, aunque su debut oficial como profesional llegó en el año 2011, con la camiseta de Municipal Cañar.

Fue campeón con el conjunto sudamericano y disputó más de 300 partidos con esa camiseta.

Vistió las camisetas de Grecia de Chone, Liga de Loja y la Universidad Católica de su país. En estos dos últimos clubes, su nivel fue creciendo al punto de llamar la atención del San Pablo de Brasil, en el cual se encuentra desde mediados de 2017, cuando adquirieron su pase en 1,7 millones de euros.

Actualmente, defendió la camiseta paulista en 361 oportunidades y anotó 24 goles . Fue fundamental en la conquista del Campeonato Paulista de 2021, la Copa de Brasil de 2023 y la Supercopa de Brasil de 2024.

Pese a ser un defensor aguerrido, no es la primera vez que tiene problemas de disciplina. El futbolista fue blanco de las críticas cuando apareció con una camiseta del Palmeiras, máximo rival del San Pablo, o por las celebraciones fuera de contexto y lugar que también repercutieron en sus convocatorias a la selección de Ecuador. Sin embargo, nada es comparable con la decisión que tomó ahora: desaparecer.

Robert Arboleda San Pablo Franklin Jacome/Getty Images Arboleda llevaba casi diez años en la institución brasileña. Franklin Jacome/Getty Images

El malestar del futbolista por no poder irse de Sao Paulo

“Fue convocado, no vino y fue descartado”, explicó sin vueltas Roger Machado, DT de Sao Paulo. “Como no sabíamos qué había pasado, estábamos preocupados; ahora solo queda esperar”, fue el cierre por parte del entrenador, quien también conocía que Arboleda tenía una inquietud detrás de todo el hecho que cayó como una bomba en todo el país.

El zaguero y la institución parecían tener un acuerdo: después de casi 10 años, era momento de cambiar de aires y el compromiso era no poner trabas a la hora de venderlo. Finalmente, si bien hubo sondeos de otros clubes, ninguno fue lo suficientemente interesante para la entidad paulista, que desistió de desprenderse de él en el último mercado de pases.

Ante este panorama, el defensor tomó una drástica decisión: cambió su número de teléfono y no se presentó a cumplir sus funciones como jugador de fútbol del San Pablo. Desde Brasil, lo reportaron como “desaparecido”, ya que no hubo forma de contactarlo.

Las teorías alrededor de su “desaparición”

Distintos rumores señalan los accionares de Arboleda en este escándalo sin precedentes en el fútbol brasileño. El defensor central, además de cambiar de número, ya habría enviado hacia Ecuador varios objetos personales a través de un amigo suyo y decidió mantenerse incomunicado con el conjunto dueño de su pase.

El principal enojo del ecuatoriano tampoco sería con la cúpula dirigencial, y el principal apuntado por él es Rui Costa, Director Deportivo de San Pablo. Sería él quien frenó las charlas con Vasco da Gama e Inter de Porto Alegre de cara a una transferencia que le prometieron y jamás llegó.

Esta fuerte disputa habría subido bastante de tono y, sin la posibilidad de poder rescindir su vínculo de mutuo acuerdo ante este desencuentro, lo llevó a tomar esta drástica decisión. ¿Pero qué gana Arboleda no presentándose al club? Esto habilitaría a San Pablo a tomar medidas para poder finalizar el contrato y, así, evitar abonar una enorme suma para romper lo que une al jugador y la institución. Pero esto si bien no le dará dinero al futbolista, si le dará la chance de negociar libremente con cualquier entidad, ya que quedaría en libertad de acción.

Rui Costa Harold Cunningham/Getty Images Rui Costa le habría roto una promesa a Arboleda, que lo llevó a tomar la decisión de "desaparecer". Harold Cunningham/Getty Images

El ultimátum de Sao Paulo a Arboleda

Ante este panorama, San Pablo sabe bien que económicamente no tiene mucho que perder. Incluso, una vez solucionada su salida, podría demandar por incumplimiento y llevar la disputa legal a una enorme compensación monetaria que saldrá directamente del bolsillo del futbolista de 34 años.

Pero buscando evitar echarle más leña al fuego, decidieron adoptar una postura firme: el jugador tiene 24 horas para volver a presentarse a las prácticas. De lo contrario, se tomarán todas las medidas legales correspondientes contra el deportista, priorizando al club por encima de cualquier situación y con consecuencias que afectarán las arcas del ecuatoriano.