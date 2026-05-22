BC Place de Vancouver, el único estadio que no cambiará de nombre en el Mundial 2026 + Agregar ámbito en









Allí se jugarán cinco partidos de fase de grupos, uno de dieciseisavos y uno de octavos. Es denominado así por una empresa que pertenece a la Columbia Británica.

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Estados Unidos, México y Canadá serán las sedes del Mundial 2026, este último será la primera vez que lo organiza en su historia. A pesar de que el torneo se jugará en 16 sedes diferentes, tan solo dos serán en Canadá. Una de ellas, el BC Place de Vancouver, estadio que recibirá cinco partidos de fase de grupos, uno de dieciseisavos y uno de octavos.

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Está ubicado sobre el borde del río False Creek, uno de los cuatro cuerpos de agua que rodean la ciudad canadiense y separan al centro de los demás barrios. Fue inaugurado en 1983 y tiene capacidad para 54.500 espectadores. Es la casa de los BC Lions de la Canadian Football League y Vancouver Whitecaps FC de la Major League Soccer.

bc place El BC Place de Vancouver es el único estadio del Mundial 2026 que no cambiará de nombre para el torneo. Wikipedia

El recinto ha recibido eventos internacionales importantes antes de la próxima Copa del Mundo: la Exposición Internacional de Vancouver en 1986, la visita del Papa Juan Pablo II en 1984, la ceremonia de los juegos Olímpicos de Invierno en 2010 y el Mundial Femenino en 2015, incluida la final en la que Estados Unidos venció por 5-2 a Japón.

El factor que lo diferencia de todos los demás estadios que recibirán el Mundial 2026 es que es el único que no cambiará de nombre. La FIFA prohíbe que en el torneo haya patrocinadores ajenos a los suyos y hoy en día una gran parte de estadios y recintos deportivos lleva el nombre de algún patrocinador como el Gillete Stadium o el AT&T Stadium . En el caso de la cancha de Vancouver fue nombrada por BC Pavilion Corporation (PavCo), una corporación que pertenece a la corona de la Columbia Británica, la personificación del Estado monárquico en dicha provincia canadiense. Por esta razón no infringe las normas del organismo internacional de fútbol.

En 2011 se instaló un techo retráctil que lo vuelve una sede “segura” ante el clima para este tipo de eventos. El mánager general del BC Place, Chris May, explicó que llevaron a cabo remodelaciones que tardaron cuatro años para mejorar la experiencia del público. El punto más importante fue el pasto. Generalmente en ese estadio se utiliza una superficie sintética, pero el ente que organiza este evento obliga a que las sedes cuenten con césped natural. La transformación comenzó el 26 de abril y duró tres semanas con un pasto cultivado a 90 minutos de la zona en Fraser Valley. Todos los partidos del Mundial 2026 que se disputarán en el BC Place de Vancouver Fase de grupos 13 de junio: Australia vs Turquía (Grupo D).

18 de junio: Canadá vs Catar (Grupo B).

21 de junio: Nueva Zelanda vs Egipto (Grupo G).

24 de junio: Suiza vs Canadá (Grupo B).

26 de junio: Nueva Zelanda vs Bélgica (Grupo G). Dieciseisavos de final 2 de julio: 1° del Grupo B vs mejor 3° (sale de E/F/G/I/J, según cuadro). Octavos de final 7 de julio: Ganador partido 85 vs Ganador partido 87.