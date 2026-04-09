El escándalo de Virgil Van Dijk: aseguran que engañó a su esposa embarazada con una actriz de cine para adultos

Revivieron la polémica más grande de la estrella del fútbol europeo acusado de engañar a su pareja.

El mundo del fútbol no siempre se destaca por lo que sucede dentro de las canchas. Lo que pase afuera del campo de juego, en caso de tomar relevancia, opaca todo lo que pueda ocurrir en el verde césped, al punto de que la presión mediática se convierte en un gran peso para el rendimiento de los jugadores.

Quizás este no sea el caso, pero que haya sido tapa de todos los diarios del Viejo Continente ya lo convirtió en una noticia de escala mundial. Esto se debe a que distintas fuentes señalan que la estrella del Liverpool y de la selección de los Países Bajos, Virgil Van Dijk , habría engañado a su esposa con una figura de la industria del cine para adultos.

El defensor central de 34 años nació en Breda, Países Bajos, e inició su carrera en el Groningen de su país. Permaneció allí durante tres temporadas para dar el salto al Celtic de Escocia en 2013. Tras dos años y tres títulos, le llegó la oportunidad de arribar a la Premier League.

El jugador y la exgerente de ventas de moda eran amigos de la infancia.

El Southampton pagó 13 millones de libras por el zaguero, que ya era parte de la selección nacional. Nuevamente, con dos años allí jugando a un nivel muy alto, llamó la atención de varios gigantes de Europa, pero fue el Liverpool de Jurgen Klopp quien ganó la pulseada y pagó 75 millones de la moneda británica para quedarse con su pase.

Hasta que el Manchester City pagó 100 millones por Josko Gvardiol en agosto de 2023, Van Dijk era el defensor más caro de la historia del fútbol. Y hasta el día de hoy justifica cada libra que apostaron los Reds por él.

Fue un pilar fundamental de un equipo que conquistó dos Premier League, la UEFA Champions League 18/19, la Supercopa de Europa 2019, el Mundial de Clubes de ese año, dos Copas de la Liga, una FA Cup y la Community Shield de 2022. Hasta ahora lleva 364 partidos con esa camiseta y se dio el lujo de anotar 33 goles, varios clave para que hoy sea considerado el líder del conjunto inglés.

Virgil Van Dijk Michael Regan/Getty Images El zaguero es el líder del Liverpool, del cual es capitán desde hace varios años. Michael Regan/Getty Images

Cómo se conocieron con Rike Nooitgedagt

Rike Nooitgedagt y Virgil Van Dijk se conocieron en Breda. Son amigos desde la infancia y, con el correr de los años, los sentimientos se transformaron en amor. El zaguero encontró en ella una compañera dispuesta a seguirlo en toda su trayectoria en el fútbol, sin saber si tendría éxito o no.

En 2013, el defensor se fue al Celtic de Escocia y ella no dudó en acompañarlo, mudándose juntos a otro país y dejando atrás su trabajo como gerente de ventas de moda en Países Bajos. Un año después, trajeron al mundo a su primera hija, Nila, y en 2016 llegó la segunda: Jadi. Daban la imagen perfecta: una familia producto del sacrificio que conlleva el amor, pero el futbolista no habría respetado todo lo que ella dejó por él.

El rumor más oscuro de su matrimonio

En 2018, la actriz de cine para adultos escocesa Georgie Lyall confesó haber pasado una noche con el defensor central. Según confesó a The Sun, ella y Van Dijk estuvieron juntos en 2014, después de que el jugador ganara la liga local con el Celtic. Incluso, la presunta amante reveló haber llegado a entrar a la casa del matrimonio sin la presencia de Rike, en ese entonces embarazada de su primera hija.

La hoy estrella del Liverpool jamás habló del tema ni reaccionó a lo que reveló Georgie. Pero sus fanáticos y varios hinchas del Celtic no se lo tomaron de la mejor manera. La estrella del cine para adultos afirmó haber recibido numerosas amenazas de muerte por su confesión.

El presente de la pareja

Al no haber confirmaciones oficiales, en Reino Unido aún consideran esto como un rumor, ya que no muchos creen en las palabras de Lyall. Si bien hay una foto que conecta directamente a Van Dijk con Georgie, para muchos eso no significa una prueba suficiente.

Georgie Lyall Virgil Van Dijk The Sun Glasgow Los medios escoceses atraparon al defensor en compañía de Lyall. The Sun Glasgow

Mientras tanto, Virgil, como le gusta que lo llamen, ya que detesta su apellido al haber sido abandonado por su padre, sigue junto a Rike. El matrimonio y sus dos hijas viven en Liverpool y se han mostrado unidos, como si ese oscuro episodio en Escocia jamás hubiera ocurrido.