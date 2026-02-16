El filoso posteo de Ramón Díaz en las redes en medio de la crisis del River de Marcelo Gallardo + Seguir en









El histórico entrenador reapareció públicamente con un sorprendente posteo en las redes sociales. ¿Palito para el "Muñeco" Gallardo?

En medio del pésimo presente futbolístico de River, que viene de perder 12 de sus últimos 18 partidos, siendo el momento más crítico de Marcelo Gallardo como entrenador, Ramón Díaz reapareció en las redes sociales con un sorpresivo y filoso mensaje.

El riojano de 66 años hizo un repaso de su ilustre carrera como jugador y en especial como entrenador. Allí, dejó fuertes frases que tuvieron repercusión entre los hinchas de River.

"Ganar no es lo más importante, es la única opción. Esa es la mentalidad que aprendí durante mi carrera como jugador y que llevo hoy en día como entrenador. Las glorias pasadas no influyen en nada... ¡lo que cambia todo es el día siguiente, el próximo partido y las nuevas conquistas!", afirmó Ramón.

Muchos interpretaron esto como una crítica hacia Gallardo, quien se mantiene como actual DT de River por sus logros en la década pasada, pese a realizar una campaña de descenso.

Un dato importante a resaltar es que el "Pelado" está libre luego de su último paso por Internacional de Porto Alegre, del cual fue corrido de su cargo a finales de 2025 por una floja campaña en el Brasileirao.

En sus últimas 6 experiencias asumió en sus nuevos clubes con menos de 3 meses de diferencia de su anterior salida. Por ese motivo, aunque no hay ningún indicio, Ramón Díaz siempre es candidato a ser el próximo entrenador de River por su enorme legado.