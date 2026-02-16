Claudio Úbeda habló tras otro resultado decepcionante de Boca: "Hay que ganarle a Racing"

El entrenador de Boca habló en conferencia de prensa, mostró preocupación por el funcionamiento y advirtió al equipo de cara al próximo clásico.

Ubeda habló tras otro resultado decepcionante y afirmó que "hay que ganarle a Racing"

Tras empatar sin goles ante Platense como local y ser despedido por una fuerte silbatina de la Bombonera , Claudio Ubeda habló en conferencia de prensa.

El entrenador de Boca analizó la actualidad del equipo y palpitó el clásico ante Racing del próximo viernes y fue tajante: "Hay que ganarles".

"Las sensaciones son de que no nos gusta para nada empatar en casa. Queríamos ganar. En el segundo tiempo generamos situaciones más claras para definirlo pero no las pudiumos concretar" , explicó Ubeda ante los medios.

"Intentamos variantes en ofensiva para profundizar más de lo que en el primer tiempo el rival no nos permitió. No sufrimos defensivamente en cuanto a posibilidades de Platense, solo el desvío en el palo" , agregó el 'Sifón'.

El partido contra el 'Calamar' marcó, además de un resultado amargo, el regreso a las canchas de Edinson Cavani , quien ingresó a los 19 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Miguel Merentiel . Así, volvió a jugar de manera oficial por primera vez desde el 30 de noviembre pasado.

"Nuestros delanteros están volviendo de las lesiones que tenían y eso es para rescatar. La falta de ritmo futbolístico puede ser un detalle para tener en cuenta, pero Janson, Cavani o Merentiel están volviendo y detrás de eso tienen que venir los goles", expresó.

En tanto, la alarma más sensible que sonó durante el partido fue la salida del capitán Leandro Paredes, debido a haber sufrido molestias en el tobillo derecho.

Ubeda hizo una confesión respecto de la falta de generación de juego que padece Boca: "Necesitamos urgente encontrar el funcionamiento. Nos preocupa y nos ocupa. Trabajamos para eso todas las semanas; nuestra obligación siempre es ganar. Confiamos en que vamos a encontrar el camino".