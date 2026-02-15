Boca y Platense no se sacaron diferencias en La Bombonera + Seguir en









El Xeneize no logró recomponerse luego de la derrota de visitante frente a Velez Sarfield y volvió a dejar muchas dudas sobre su rendimiento. Por su parte, el Calamar se mostró ordenado en defensa e incomodó con varios contragolpes.

Boca empató 0-0 con Platense en La Bombonera por el Torneo Apertura.

Boca Juniors y Platense no se sacaron diferencias e igualaron 0-0 en La Bombonera por la fecha 5 de la Zona A del Torneo Apertura 2026. El equipo de Úbeda con este resultado quedó séptimo con siete unidades, mientras que el Calamar se ubicó en quinta posición con ocho puntos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Xeneize no logró recomponerse luego de la derrota de visitante frente a Velez Sarfield y volvió a dejar muchas dudas sobre su rendimiento, además de mostrar serias dificultades para concretar las pocas ocasiones que logró crear. Por su parte, el Calamar se mostró ordenado en defensa e incomodó con varios contragolpes.

Embed - IGUALDAD SIN GOLES en la BOMBONERA| #Boca 0-0 #Platense | Resumen Boca y Platense igualaron en La Bombonera En el primer tiempo apenas tuvo una chance de gol con un cabezazo de Janson que sacó el arquero Matías Borgogno. La jugada de mayor peligro fue de la visita, con un disparo del lateral Juan Saborido, a los 11 minutos del primer tiempo, que dio en el palo derecho. Pese a una mejora leve en el complemento, no le alcanzó para maquillar la actuación. El equipo se retiró del campo de juego silbado por los hinchas.

Leandro Paredes tuvo que ser reemplazado por molestias en el tobillo y encendió las alarmas de cara al próximo encuentro ante Racing. Por otro lado, Edinson Cavani ingresó en el complemento tras una larga inactividad por lesión.

En la próxima fecha, el Xeneize deberá recibir a Racing, el viernes 20 de febrero a las 20:00, mientras que el campeón del Apertura 2025 será local de Barracas Central, el sábado 21 a partir de las 17:00.

Cómo llegaron Boca y Platense al partido Boca llegó a este encuentro envuelto en dudas, luego de la derrota 2-1 ante el Vélez de Guillermo Barros Schelotto. Por el lado del Calamar, el objetivo era dar la sorpresa y estirar su buen presente en el torneo. Sin embargo, los de Vicente López tenían un desafío extra: romper la mala racha en La Bombonera, un estadio donde no han podido sumar de a tres desde su vuelta a la máxima categoría. Platense atraviesa un histórico 2026, año de su debut en la Copa Libertadores. Pese a la reciente caída 1-0 ante Independiente, el equipo arrastra un inicio sólido en el torneo local: ocupa el quinto puesto con 7 puntos, tras vencer a Instituto y Talleres, e igualar con Unión. En el plano de copas, el presente también es positivo: avanzó agónicamente en la Copa Argentina tras eliminar a Argentino de Monte Maíz y ya espera rival para los 16avos de final. Formaciones del partido Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda. Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Felipe Bussio, Maximiliano Amarfil, Guido Mainero, Franco Zapiola, Juan Gauto; Luciano Heredia. DT: Walter Zunino.