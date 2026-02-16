Alarma en Boca por Leandro Paredes, que podría perderse el clásico ante Racing por lesión: qué tiene + Seguir en









El capitán del "Xeneize" salió reemplazado ante Platense y le harán estudios para determinar si podrá jugar este viernes. El cuerpo técnico de Ubeda decidirá si lo arriesga o no.

Además del pálido empate ante Platense, Boca sumó una nueva preocupación. En cuestión, preocupa mucho la situción de Leandro Paredes, que pidió el cambio por un fuerte dolor en su tobillo derecho.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El jugador de la Selección argentina afirmó que no se trata de algo nuevo para él. "Vengo arrastrando una molestia, es parte de esto, es parte del fútbol. Cada vez que me toque estar trataré de hacer lo mejor posible. A veces mejor, a veces peor, pero tatando de dar el máximo siempre", afirmó al respecto Paredes.

Lo cierto es que Paredes arrastra este esguince en su tobillo derecho desde fines del año pasado y la lesión le genera cada vez más dolor. Hasta ahora le permitió estar siempre, pero las imágenes de anoche fueron elocuentes.

"No puedo pisar", les había dicho a sus compañeros cuando le dejó su lugar a Milton Delgado, a los 40 minutos del segundo tiempo.

El cuerpo técnico de Claudio Úbeda deberán definir si lo hacen descansar ante una parada brava como será Racing el viernes o si lo sostienen en el 11, aún a riesgo de que la lesión se agrave y deba perderse varios partidos.

En caso de no estar el viernes ante Racing, su lugar en la cancha podría ser para Milton Delgado.