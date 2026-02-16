La Bombonera despidió con una catarata de silbidos a Claudio Úbeda y los los jugadores de Boca + Seguir en









Luego del triste empate ante Platense, los hinchas de Boca manifestaron su desaprobación para con el equipo de Ubeda y la conducción de Juan Román Riquelme.

Boca sumó una nueva decepción y no pasó del empate (por 0-0) ante Platense. En la fecha 5 del Torneo Apertura, la Bombonera despidió con una fuerte silbatina al equipo de Claudio Ubeda. En tanto, "La 12" le dio una muestra de apoyo a Juan Román Riquelme, presidente del club.

El flojo nivel del conjunto de Úbeda -que venía de un golpazo en la derrota frente a Vélez en Liniers- colmó la paciencia de los hinchas. Una vez más, los fanáticos silbaron a los futbolistas.

Con este empate, el equipo de Úbeda llega a 7 puntos en 5 partidos en el inicio del Torneo Apertura. La Bombonera volvió a hablar: los hinchas expusieron una vez más que se terminó la paciencia.

