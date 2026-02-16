La insólita entrada en calor de Edinson Cavani con una conservadora que se viralizó e indignó a los hinchas de Boca + Seguir en









El delantero estrella de Boca fue captado por un hincha mientras realizaba la entrada en calor antes del partido ante Platense. Las imágenes hablan por si solas.

Boca volvió a decepcionar al empatar 0-0 contra Platense. En la Bombonera hubo silbidos de los hinchas que reprobaron la mala actuación del equipo. Pero lo que no se vio durante la trasmisión luego se viralizó en la redes sociales.

El protagonista es Edinson Cavani, quien dio un nuevo motivo para la indignación de los hinchas de Boca, ya hartos de sus lesiones y goles errados.

Desde la popular, un hincha captó con su teléfono la insólita entrada en calor del delantero uruguayo, el "mejor refuerzo de la historia" según Juan Román Riquelme, presidente del club.

En cuestión, mientras sus compañeros realizaban movimientos de activación precompetitivos, Cavani estaba dandole pases y tirando paredes con una conservadora. Lo peor es que después de una mala devolución, se cansó y se sentó sobre la misma.

Embed ANALIZAMOS LA ENTRADA EN CALOR DE CAVANI: EL MAYOR FICHAJE DE LA HISTORIA DE BOCA



1 Se propone tirar paredes con una conservadora para apuntar a un lugar fijo.



2 No logra darle al centro, y la heladera se la devuelve mal.



3 Se cansa y se sienta.pic.twitter.com/EC3hFkP4y0 — Fútbol Analítico (@futbolanal) February 16, 2026 Durante el partido, tras ingresar en el segundo tiempo luego de una prolongada ausencia, Cavani tuvo una chance clara de gol pero le pegó de forma deficiente ante la salida del arquero. De todas formas, la jugada quedó invalidada por fuera de juego.

image Claudio Úbeda, en conferencia de prensa, destacó como noticia positiva la vuelta de los delanteros del plantel que se encontraban lesionados, entre ellos el "Matador". La idea del cuerpo técnico es que Cavani sume un puñado de minutos por encuentro hasta encontrar su mejor versión física, mientras se recupera de una lumbalgia.