El gobierno bonaerense y la AFA anunciaron el nuevo nombre que llevará el Estadio de La Plata







En una asamblea de AFA con muchos campeones del mundo presentes, se anunció el nuevo nombre que pasará a llevar el Estadio Diego Armando Maradona de La Plata.

El gobierno bonaerense y la AFA anunciaron el nuevo nombre que llevará el Estadio de La Plata

Tras el acuerdo entre la AFA y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el ente que rige el fútbol argentino anunció en la asamblea ordinaria de este martes, el nuevo nombre que llevará el estadio ubicado en La Plata.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Tras ser históricamente conocido como el "Único de La Plata", ahora pasará a llamarse estadio "Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo".

"Si todos están de acuerdo, y no solo será la casa de las selecciones juveniles, femenina y mayor, sino que también se podrán jugar instancias definitorias de los torneos de la Liga y la Copa Argentina", expresó el presidente de la AFA Claudio Tapia en la asamblea.

kicillof tapia.png En el acto estuvieron presentes figuras históricas del fútbol argentino, representantes de los planteles campeones de 1978 y 1986, entre ellos Julio Villa, Alberto Tarantini, Ubaldo Fillol, Omar Larrosa, Luis Islas y Héctor Enrique, quienes acompañaron la decisión que busca rendir homenaje al legado de la Selección Argentina.

El estadio, cuya gestión quedó en manos de la AFA a través de un convenio con el Ejecutivo bonaerense, había sido rebautizado en diciembre de 2020 con el nombre de Diego Maradona, tras la muerte del ídolo. Ahora, con el nuevo agregado, se busca vincular ese tributo con las tres estrellas mundiales obtenidas por Argentina.

Con este cambio, la AFA busca fortalecer su marca institucional, mientras sostiene su presencia en el territorio bonaerense, con un estadio de primer nivel al servicio de sus principales competencias y selecciones nacionales.