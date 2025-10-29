SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
29 de octubre 2025 - 10:57

El gobierno bonaerense y la AFA anunciaron el nuevo nombre que llevará el Estadio de La Plata

En una asamblea de AFA con muchos campeones del mundo presentes, se anunció el nuevo nombre que pasará a llevar el Estadio Diego Armando Maradona de La Plata.

El gobierno bonaerense y la AFA anunciaron el nuevo nombre que llevará el Estadio de La Plata

El gobierno bonaerense y la AFA anunciaron el nuevo nombre que llevará el Estadio de La Plata

Tras el acuerdo entre la AFA y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el ente que rige el fútbol argentino anunció en la asamblea ordinaria de este martes, el nuevo nombre que llevará el estadio ubicado en La Plata.

Tras ser históricamente conocido como el "Único de La Plata", ahora pasará a llamarse estadio "Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo".

Informate más

"Si todos están de acuerdo, y no solo será la casa de las selecciones juveniles, femenina y mayor, sino que también se podrán jugar instancias definitorias de los torneos de la Liga y la Copa Argentina", expresó el presidente de la AFA Claudio Tapia en la asamblea.

kicillof tapia.png

En el acto estuvieron presentes figuras históricas del fútbol argentino, representantes de los planteles campeones de 1978 y 1986, entre ellos Julio Villa, Alberto Tarantini, Ubaldo Fillol, Omar Larrosa, Luis Islas y Héctor Enrique, quienes acompañaron la decisión que busca rendir homenaje al legado de la Selección Argentina.

El estadio, cuya gestión quedó en manos de la AFA a través de un convenio con el Ejecutivo bonaerense, había sido rebautizado en diciembre de 2020 con el nombre de Diego Maradona, tras la muerte del ídolo. Ahora, con el nuevo agregado, se busca vincular ese tributo con las tres estrellas mundiales obtenidas por Argentina.

Con este cambio, la AFA busca fortalecer su marca institucional, mientras sostiene su presencia en el territorio bonaerense, con un estadio de primer nivel al servicio de sus principales competencias y selecciones nacionales.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias