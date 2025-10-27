Fuerte fallo en el Nacional: la AFA le dio el partido por perdido a Gimnasia de Jujuy en el duelo ante Deportivo Madryn

El Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió dar por perdido el encuentro al equipo jujeño tras las amenazas de sus dirigentes al árbitro Lucas Comesaña. Además, citó a declarar al presidente Walter Morales y al secretario Leandro Meyer.

El Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió este lunes sancionar a Gimnasia de Jujuy con la pérdida del partido ante Deportivo Madryn por la ida de los cuartos de final del Reducido del Nacional, tras el escándalo ocurrido el 19 de octubre. El encuentro, suspendido por amenazas al árbitro Lucas Comesaña , fue oficialmente dado 3-0 a favor del conjunto chubutense.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La decisión se tomó tras analizar el informe arbitral y los descargos de ambas instituciones. Además del resultado adverso, el club jujeño deberá pagar una multa equivalente a 2.500 entradas (v.e) , de acuerdo con el artículo 15.1 del Código Disciplinario.

La sanción incluyó la citación a los dirigentes Walter Morales y Leandro Meyer , acusados de participar en los hechos.

El fallo descartó la posibilidad de reanudar el encuentro, como había solicitado Gimnasia, que o frecía incluso hacerse cargo de los gastos de su rival.

“Fue un momento muy tenso, algo que no debería pasar nunca en el fútbol”, declaró Comesaña, quien suspendió el juego por considerar que no existían condiciones de seguridad.

El fallo de la AFA contra Gimnasia de Jujuy.

"Suspendí el encuentro por cosas que no deben pasar. La amenaza fue hacia los cuatro jueces, primero hacia el cuarto árbitro y luego hacia todos, puntualmente al cuarto y a mí”, agregó en diálogo con TyC Sports.

El episodio tuvo lugar en el estadio 23 de Agosto, cuando Gimnasia ganaba 1-0 al término del primer tiempo. Según el árbitro, durante el descanso fue amenazado por dirigentes locales, lo que motivó su decisión.

La investigación posterior confirmó los incidentes, y la AFA emitió un fallo ejemplar para prevenir hechos similares.

Con el 3-0 reglamentario, Deportivo Madryn llega con ventaja deportiva al partido de vuelta, que se disputará el domingo 2 de noviembre a las 16 en el estadio Abel Sastre. Gimnasia, en tanto, quedó al borde de la eliminación y necesitará ganar por cuatro goles de diferencia para avanzar a las semifinales.