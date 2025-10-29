Fórmula 1: Flavio Briatore elogió a Franco Colapinto y dejó una fuerte señal sobre su futuro en Alpine







El asesor deportivo destacó el desempeño del piloto argentino, tras varias carreras en las que demuestra su competitividad con su compañero Pierre Gasly.

Flavio Briatore elogió a Franco Colapinto, tras el Gran Premio de México, en momentos clave para su continuidad en el equipo.

El asesor deportivo de Alpine, Flavio Briatore, destacó el desempeño de Franco Colapinto tras el Gran Premio de México, donde el piloto argentino terminó en el 16° puesto. Aunque el equipo francés no suma puntos desde hace siete carreras, Briatore resaltó la evolución del argentino en las últimas cuatro competencias. Según el dirigente, Colapinto igualó el nivel de su compañero Pierre Gasly en varias oportunidades, tanto en clasificación como en carrera.

Briatore reconoció el progreso del piloto, en una entrevista con la revista alemana "Auto Motor und Sport". "Mejoró mucho últimamente y lleva cuatro carreras al nivel de Pierre Gasly", afirmó. Sin embargo, también recordó el incidente en el Gran Premio de Estados Unidos, donde Colapinto desobedeció órdenes de equipo para adelantar a Gasly. "Las instrucciones del equipo siempre deben respetarse", advirtió el italiano, quien exigió una disculpa pública del argentino.

Flavio Briatore y Franco Colapinto Las declaraciones de Flavio Briatore sobre Franco Colapinto El exdirector de Renault valoró el ritmo competitivo de Colapinto, pero dejó en claro que el respeto a las directivas del equipo es fundamental. Tras el episodio en Austin, donde el argentino justificó su maniobra argumentando que "era lo correcto", Briatore insistió en que "las instrucciones del equipo deben seguirse siempre, pase lo que pase". Colapinto finalmente se disculpó días después, reconociendo la importancia de la disciplina en la escudería.

A pesar del incidente, Briatore respaldó la continuidad de Colapinto en Alpine. Su progresión en pista y su adaptación al monoplaza, lo posicionan como un candidato firme para ocupar la segunda butaca en 2026. El equipo ya confirmó a Gasly hasta 2028, pero la renovación del argentino aún no es oficial, aunque fuentes cercanas al medio "Motorsport" sugieren que el anuncio está cerca.

Cuándo se anunciaría la confirmación de Colapinto para 2026 La renovación de Franco Colapinto en Alpine podría anunciarse antes del Gran Premio de Brasil, que se disputará entre el 7 y 9 de noviembre. Según información de la prensa internacional, el equipo evaluaría su desempeño en las próximas carreras para definir su continuidad. El GP de San Pablo, que incluye una carrera Sprint, será clave para que la escudería tome una decisión definitiva.

El nuevo director ejecutivo de Alpine, François Provost, exigió mejoras en el rendimiento para 2026, especialmente con la nueva normativa técnica. Colapinto, quien reemplazó a Jack Doohan en mayo, demostró una progresión constante en su adaptación al equipo. Su segunda temporada en la Fórmula 1 dependerá de su capacidad para mantener el nivel en las últimas carreras del año. La próxima carrera clave para Franco Colapinto El Gran Premio de Brasil se perfila como un momento clave en la carrera de Colapinto. La competencia en Interlagos será una oportunidad para demostrar su valía ante la dirección de Alpine. Un buen resultado podría acelerar el anuncio de su renovación, mientras que un desempeño irregular podría generar dudas en la escudería. El apoyo de Briatore y su evolución en pista son señales positivas, pero el equipo analizará su consistencia en las próximas fechas. Con cuatro carreras restantes en la temporada, Colapinto tiene la oportunidad de consolidar su lugar en la Fórmula 1 para 2026.