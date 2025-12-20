Quién es Abdullah Al Rajhi y cómo se convirtió en uno de los hombres más ricos de Arabia Saudita + Seguir en









De su liderazgo en los bancos saudíes a la renovación de la banca islámica moderna.

La carrera en el banco lo llevó a ganar millones de dólares y volverse muy influyente. Imagen: First Bank

Abdullah bin Sulaiman Al Rajhi es un empresario saudita reconocido por su papel en el sector financiero y su influencia en la banca islámica moderna. Perteneciente a una de las familias más destacadas en Arabia Saudita, ha dedicado gran parte de su vida a dirigir y expandir los negocios, ganando millones en el mundo de las inversiones en el Medio Oriente.

Se hizo conocido por su liderazgo en Al Rajhi Bank, una de las instituciones financieras islámicas más importantes del planeta, que no solo marcó un hito en la banca tradicional del Reino, sino que también impulsó su reputación internacional dentro de las elites empresariales.

Abdullah bin Sulaiman Al Rajhi Es considerado uno de los magnates más ejemplares del Medio Oriente. Imagen: Forbes La historia de Abdullah Al Rajhi y cómo consiguió sus millones La fortuna de Abdullah bin Sulaiman Al Rajhi está estrechamente vinculada al crecimiento de Al Rajhi Bank, la entidad que su padre y sus tíos cofundaron en 1957. A lo largo de más de tres décadas, Abdullah ha ocupado puestos clave dentro del banco, contribuyendo a su expansión y consolidación como uno de los principales actores financieros en Arabia Saudita y en los mercados islámicos globales.

Al Rajhi Bank se ha destacado por gestionar activos valorados en cientos de miles de millones de dólares y por atender a millones de clientes, lo que ha permitido a la familia Al Rajhi traducir esa influencia en una considerable participación accionaria y rendimientos económicos sostenidos.

La diversificación de sus actividades, incluyendo inversiones en otras firmas familiares como Al Rajhi Capital y Al Rajhi Holding Group, también ha sido un factor clave en el crecimiento de su patrimonio.

Miles de millones: el patrimonio de Abdullah Al Rajhi Según estimaciones de 2025, Abdullah bin Sulaiman Al Rajhi posee un patrimonio neto aproximado de entre 2.4 y 2.5 mil millones de dólares, lo que lo sitúa entre los empresarios árabes más acaudalados del planeta. Su éxito se atribuye a una visión empresarial centrada en la banca islámica, la diversificación de inversiones y su capacidad para liderar y hacer crecer una de las instituciones financieras más respetadas de la región, consolidando así su legado tanto en Arabia Saudita como a nivel global.

