Un hecho insólito para el fútbol: el presidente que disputó un partido oficial y rompió un récord

Pese a las críticas, el directivo formó parte de un juego profesional y desató la polémica, además de llevarse una particular marca.

El fútbol tiene, al día de hoy, historias que uno pensaría que son imposibles, pero todavía suceden. Quizás este tipo de relato encajaría en la era en la que el deporte era amateur, por lo insólito y llamativo del hecho en sí, pero esto pasó en la era moderna y, para colmo, sirvió para marcar un curioso récord.

La liga paraguaya fue testigo de cómo Luis Vidal, presidente de Recoleta FC, aprovechó para ingresar al campo de juego en el marco de un encuentro oficial. En su rol como jugador, a tan longeva edad, le sirvió para establecer una marca curiosa y dejó un llamativo mensaje de cara al futuro.

luis-vidal-recoleta-fc Tigo Sports El directivo lleva tiempo formando parte del plantel profesional. Tigo Sports El presidente de Recoleta y una marca que asombró al fútbol paraguayo Culminaba el Torneo Clausura de Paraguay y así también se terminaba la temporada en el fútbol del país sudamericano. Recoleta FC cerraba una temporada importante en su historia ante Nacional, pero lo que debía ser el cierre de una enorme campaña culminó en un hecho que hizo historia y sorprendió al mundo.

El partido, sin emociones, tuvo la más importante cuando el técnico llamó a Luis Vidal para que ingresara en el minuto 91. El presidente de la institución ya había formado parte del banco de suplentes en un choque por la Copa Paraguay en septiembre, aunque finalmente no ingresó.

Con 51 años, 11 meses y 20 días, se convirtió en el futbolista más longevo en disputar un partido oficial en la Primera División de Paraguay. Su equipo, Recoleta, jugará la Copa Sudamericana 2026 y tendrá la posibilidad de establecer un nuevo récord en el certamen internacional en caso de que vuelva a ingresar.

Las declaraciones de Luis Vidal tras la polémica Criticado y cuestionado por algunos expertos y exprotagonistas del fútbol, al directivo y jugador no le gustaron mucho los comentarios recibidos: “Soy un jugador elegible, no sé qué puede ser”, explicó, además de recordarles a quienes lo juzgan que “vengo jugando hace siete años en partidos oficiales”. “El Comet me habilita”, siguió su defensa Luis Vidal, quien también afirmó que “desconozco que haya algo que se haya violado”. Además, recordó el regreso del retiro de Juan Sebastián Verón para jugar la Copa Libertadores con Estudiantes como un caso que podría dejar en claro que no rompió ninguna regla.

La polémica invadió a la liga sudameriana por un insólito hecho. @recoleta_club

