Edwin Cetré brilló con Estudiantes, fue clave en los títulos y confirmó su romance con una modelo argentina

Figura del Pincha en un año consagratorio, el colombiano celebró el Trofeo de Campeones y se mostró junto a Ayelén Sebastián en los festejos.

Edwin Cetré fue una de las figuras de Estudiantes en la final ante Platense y en la consagración del Trofeo de Campeones.

Edwin Cetré fue protagonista dentro y fuera de la cancha en el cierre de un año inolvidable para Estudiantes de La Plata, al destacarse en la final ante Platense, celebrar un nuevo título y confirmar públicamente su relación con la modelo argentina Ayelén Sebastián durante los festejos del Trofeo de Campeones.

Estudiantes cerró el 2025 con una victoria por 2-1 ante Platense en el Estadio Único de San Nicolás y levantó el Trofeo de Campeones tras una temporada intensa y exitosa. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez sumó un nuevo logro gracias al doblete de Lucas Alario y a la actuación determinante de Cetré, una de las grandes figuras del ciclo.

Un título, festejos y una historia de amor Mientras el Pincha celebraba la consagración, el extremo colombiano también acaparó miradas fuera del campo. Cetré disfrutó del título junto a su flamante pareja, Ayelén Sebastián, quien compartió una historia en su cuenta de Instagram con un video en el que el futbolista le coloca la medalla de campeón y ambos se abrazan. “La cábala. Sos increíblemente enorme mi amor. Te amo”, escribió la modelo. Más tarde, sumó otra frase cargada de emoción: “¡Una más para casita!”.

cetré El colombiano celebró el título junto a su pareja, la modelo argentina Ayelén Sebastián. Instagram: @ayeesebastian La relación había sido oficializada semanas atrás y ya había quedado en evidencia durante la consagración del Torneo Clausura, cuando Estudiantes venció a Racing en la tanda de penales en Santiago del Estero. En aquella ocasión, Sebastián acompañó al jugador y dijo presente en los festejos. “Qué compañía por dios. TE AMO”, respondió Cetré en una publicación de la modelo, quien en sus redes se define como modelo, inversora y apasionada por los viajes.

Un año consagratorio para el Pincha Cetré también fue contundente al evaluar la temporada de Estudiantes: “Yo creo que, para nosotros y para cualquiera, el que sale campeón es el mejor. Y para mí nosotros siempre vamos a ser los mejores. Obviamente, con los pies en la tierra, pero siempre confiando que somos los mejores para poder seguir consiguiendo títulos”.

cetre El extremo colombiano se destacó durante toda la temporada como una de las piezas clave del Pincha. Ante Platense, su influencia volvió a ser decisiva. Tras el gol inicial de Franco Zapiola para el Calamar, el colombiano participó directamente en las dos conquistas del León. A los 79 minutos envió un centro preciso que derivó en el cabezazo de Alario para el empate. Más tarde, cuando el partido parecía encaminarse al alargue, ejecutó un tiro de esquina perfecto que el ex River transformó en el gol del triunfo. El título significó un cierre dorado para Estudiantes y le abrió la puerta a nuevas competencias en 2026. En los festejos en Plaza Moreno, con el plantel en el balcón municipal, Cetré volvió a ser protagonista con sus pasos de baile. A su lado, una vez más, estuvo Ayelén Sebastián, acompañándolo en uno de los momentos más felices de su carrera.

