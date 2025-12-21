Racing anunció que no le renovará el contrato a Luciano Vietto: el motivo + Seguir en









El delantero dejará el club tras una temporada marcada por las lesiones y poca continuidad, en el marco de un reordenamiento del plantel de cara a 2026.

Luciano Vietto, dejará el club los próximos días.

La dirigencia de Racing Club, encabezada por Diego Milito, resolvió no renovar el contrato de Luciano Vietto, quien dejará la institución en los próximos días. La decisión se tomó tras una temporada marcada por las lesiones, que le impidieron al delantero tener continuidad y sostener un lugar en el equipo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Vietto había regresado al club como una de las apuestas fuertes del ciclo que conduce Gustavo Costas, pero nunca logró desplegar de manera sostenida el nivel que se esperaba. Si bien fue una alternativa habitual desde el banco, no consiguió afirmarse como titular.

La determinación no resultó sencilla para la dirigencia: Vietto es un jugador identificado con el club y un referente puertas adentro del vestuario, lo que le da a su salida un tono emotivo. Sin embargo, el balance deportivo y físico terminó inclinando la balanza.

r1430016_1296x729_16-9 Diego Milito, el Presidente de Racing El aporte de Vietto a Racing Desde su regreso, el atacante disputó 39 partidos oficiales, 22 como titular, y marcó ocho goles. En el último año calendario participó en 29 encuentros, con cinco tantos y tres asistencias, aunque gran parte del período estuvo condicionado por molestias físicas.

Su aporte en el Torneo Clausura fue limitado: jugó ocho partidos, solo cuatro desde el inicio, y convirtió un gol de penal en el triunfo por 3-1 frente a Aldosivi. Esa irregularidad terminó relegándolo dentro de las opciones ofensivas.

La salida de Vietto se inscribe en un proceso de reordenamiento del plantel con la mira puesta en 2026. El objetivo es liberar cupos y reformular el ataque, reforzando posiciones clave para dar un salto de calidad tras una temporada de buen rendimiento general, pero sin la obtención de títulos.