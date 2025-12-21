SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
21 de diciembre 2025 - 16:25

Racing anunció que no le renovará el contrato a Luciano Vietto: el motivo

El delantero dejará el club tras una temporada marcada por las lesiones y poca continuidad, en el marco de un reordenamiento del plantel de cara a 2026.

Luciano Vietto, dejará el club los próximos días.&nbsp;

Luciano Vietto, dejará el club los próximos días. 

La dirigencia de Racing Club, encabezada por Diego Milito, resolvió no renovar el contrato de Luciano Vietto, quien dejará la institución en los próximos días. La decisión se tomó tras una temporada marcada por las lesiones, que le impidieron al delantero tener continuidad y sostener un lugar en el equipo.

Vietto había regresado al club como una de las apuestas fuertes del ciclo que conduce Gustavo Costas, pero nunca logró desplegar de manera sostenida el nivel que se esperaba. Si bien fue una alternativa habitual desde el banco, no consiguió afirmarse como titular.

Informate más

La determinación no resultó sencilla para la dirigencia: Vietto es un jugador identificado con el club y un referente puertas adentro del vestuario, lo que le da a su salida un tono emotivo. Sin embargo, el balance deportivo y físico terminó inclinando la balanza.

r1430016_1296x729_16-9
Diego Milito, el Presidente de Racing

Diego Milito, el Presidente de Racing

El aporte de Vietto a Racing

Desde su regreso, el atacante disputó 39 partidos oficiales, 22 como titular, y marcó ocho goles. En el último año calendario participó en 29 encuentros, con cinco tantos y tres asistencias, aunque gran parte del período estuvo condicionado por molestias físicas.

Su aporte en el Torneo Clausura fue limitado: jugó ocho partidos, solo cuatro desde el inicio, y convirtió un gol de penal en el triunfo por 3-1 frente a Aldosivi. Esa irregularidad terminó relegándolo dentro de las opciones ofensivas.

La salida de Vietto se inscribe en un proceso de reordenamiento del plantel con la mira puesta en 2026. El objetivo es liberar cupos y reformular el ataque, reforzando posiciones clave para dar un salto de calidad tras una temporada de buen rendimiento general, pero sin la obtención de títulos.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias