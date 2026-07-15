Lionel Scaloni, tras la agónica victoria: "Cuando el rival duda un poquito, ahí vemos sangre y vamos" + Agregar ámbito en









El entrenador de la Albiceleste habló en conferencia de prensa sobre el triunfo ante Inglaterra y le agradeció a los futbolistas por el pase a la final.

Scaloni, tras la agónica victoria: "Cuando el rival duda un poquito, ahí vemos sangre y vamos".

Tras la agónica victoria 2-1 de la Selección Argentina ante Inglaterra que selló la clasificación a la final del Mundial 2026, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa donde habló sobre el triunfo y le agradeció a los futbolistas por el pase a la final.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Yo creo que este equipo cuando mejor juega es cuando está en dificultad. Cuando el rival duda un poquito ahí vemos sangre y vamos a lo que sea", aseguró el entrenador sobre los jugadores del seleccionado argentino que dieron vuelta el resultado del partido contra el equipo inglés.

El DT destacó el recorrido del plantel y aseguró que resulta difícil describir lo conseguido por el grupo. "Hay que agradecer a los jugadores. Es difícil explicar lo de este grupo con palabras", afirmó. En este sentido aseguró: "Soy un agradecido a los jugadores. Sin ellos sería imposible".

El entrenador de la Albiceleste habló en conferencia de prensa sobre el triunfo ante Inglaterra y le agradeció a los futbolistas por el pase a la final. @seleccionargentina De todas maneras, Scaloni remarcó que el objetivo sigue siendo conquistar el título y puso en valor todo lo alcanzado hasta el momento. "Vamos a intentar ganar la final, pero lo que ya lograron estos chicos es increíble", expresó.

"Pensamos que con Egipto era lo máximo y esto lo superó", sostuvo Scaloni haciendo referencia al también agónico triunfo del seleccionado nacional 3-2 contra el equipo africano.

Noticia en desarrollo.-