Lionel Messi celebró la victoria ante Inglaterra: "Todo el pueblo argentino quería esta victoria"

El capitán destacó el carácter de la Selección argentina para revertir la semifinal y alcanzar su segunda definición mundialista consecutiva. Además, les dejó un mensaje a los hinchas de cara al duelo ante España.

Lionel Messi celebró la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 luego de la agónica victoria por 2 a 1 ante Inglaterra y destacó la fortaleza de un equipo que volvió a reaccionar cuando el partido parecía escaparse.

“Fue increíble todo lo que vivimos desde el principio. Cuando entramos para el himno sentimos sensaciones especiales y sabíamos que no era una victoria más. Era una victoria importante, la que el pueblo argentino quería y nosotros también”, expresó el capitán tras el encuentro.

Messi remarcó que el equipo mantuvo la confianza pese a encontrarse en desventaja hasta los minutos finales. “Este grupo es increíble. Lo fue a buscar otra vez cuando se había puesto fea. Nunca dejó de creer ni de intentarlo con juego. Cuando estábamos abajo los metimos en un arco ”, sostuvo.

El rosarino también valoró que Argentina haya conseguido disputar dos finales mundialistas consecutivas y aseguró que confiaba en las posibilidades del plantel antes del comienzo del torneo.

“ Es una locura jugar dos finales del mundo seguidas. Antes de empezar el Mundial confiaba en este grupo y sabía que entre los cuatro íbamos a estar y que íbamos a pelear”, señaló. Además, remarcó: “Cuando este grupo se junta y está unido siempre da un plus. Los jugadores se contagian unos a otros y sacan de donde no tienen para dar el máximo”.

“Di todo para llegar de la mejor manera al Mundial”, agregó, y por último dejó un mensaje a los hinchas de cara a la definición ante España: “Disfruten de este momento como lo disfrutamos nosotros. Volvemos a posicionar a Argentina entre los dos mejores y conseguimos lo que todos queríamos: llegar hasta el último partido y jugar una final del mundo. Ahora será lo que Dios quiera”.

Con orgullo y corazón, Argentina le dio vuelta la semis a Inglaterra y jugará su segunda final consecutiva

Argentina jugó con alma y vida ante Inglaterra y una vez más logró dar vuelta un partido en el Mundial, esta vez para clasificar a la segunda final consecutiva. El domingo, Lionel Messi y compañía defenderán el título contra España. Será la segunda vez en su historia que llega al último partido en dos Copas del Mundo seguidas, luego de las alcanzadas en 1986 y 1990.

En un partido caliente que tuvo más chispas que juego, el conjunto de Lionel Scaloni hizo valer el título de campeona del mundo y doblegó al equipo de Thomas Tuchel. Con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, se impuso por 2 a 1 en un encuentro vibrante. Para los británicos anotó Anthony Gordon.

El equipo argentino dio una nueva muestra de carácter y, con garra, orgullo y empuje, revirtió un partido en el que estaban abajo a falta de 10 minutos para el final, recordando la gesta lograda ante Egipto y los triunfos contra Cabo Verde y Suiza en las instancias decisivas.

A los 39 años, Lionel Messi, el capitán y figura del equipo, tendrá la posibilidad de disputar su tercer encuentro definitivo, nada más ni nada menos que contra España, país que lo acobijo y en el que desarrolló buena parte de su carrera.