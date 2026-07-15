El Obelisco se pinta de celeste y blanco para celebrar un nuevo pase a la final del Mundial 2026 + Agregar ámbito en









Con el corazón en la boca y con el cuchillo entre los dientes, la Selección argentina venció agónicamente a Inglaterra y definirá la Copa del Mundo ante España.

Festejos en Buenos Aires: Una multitud celebró el pase a la final colmando el Obelisco. Mariano Fuchila

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"Vamos a dejar todo para intentar ganar la final”, dijo Lionel Scaloni en conferencia de prensa. Mientras tanto, el centro porteño es el punto de encuentro de miles de fanáticos que festejan una vez más a un grupo de jugadores que dejaron en alto la camiseta albiceleste.

El centro porteño es el punto de encuentro de miles de fanáticos. Mariano Fuchila Para garantizar la celebración fueron desplegados 800 efectivos de la Policía de la Ciudad, funcionarios pertenecientes a las áreas de Orden Urbano, la División Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR) y patrullas en moto del Grupo de Apoyo Motorizado (GAM), junto con brigadas de la Superintendencia de Investigaciones y personal de las Comisarías Vecinales 1B y 1D.

Euforia en el Obelisco tras el triunfazo de la Selección Argentina Euforia total en el Obelisco por el triunfo albiceleste. El partido se desarrolló en la misma tónica que los encuentros anteriores: sufrimiento y corazón. Cambió el rival, un clásico de toda la vida: Inglaterra. El recuerdo de Maradona y Malvinas se combinó con la épica de Messi y un equipo que sabe a la perfección como jugar estos duelos.

Alegría, desahogo e ilusión en el Obelisco. Mariano Fuchila Desde la capital argentina, la gente se congregó en el Obelisco para manifestar una alegría potenciada con una sensación de desahogo e ilusión. Segunda final en cuatro años. La tercera de los últimos cuatro mundiales.

Banderas, pilusos, paraguas, globos, cornetas y llanto pintan el centro porteño. "Por Malvinas, por el Diego. Por la última de Leo", cantan los hinchas al unísono para celebrar, no solo la clasificación, sino la victoria ante un rival al que hay que vencer siempre. La Selección argentina venció agónicamente a Inglaterra en Atlanta y jugará su segunda final mundialista consecutiva. Mariano Fuchila Ya habrá tiempo para pensar en España. Hoy, miles de personas desde Atlanta, Buenos Aires o cualquier rincón del país saltan para "no ser un inglés" en una celebración que continuará, como mínimo, hasta el domingo. Lionel Scaloni: “Somos únicos, no es de arrogancia, es de corazón. La camiseta amerita dar todo hasta el final”. Mariano Fuchila “Somos únicos, no es de arrogancia, es de corazón. La camiseta amerita dar todo hasta el final”, afirmó Scaloni. Y la gente lo sabe.