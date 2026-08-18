Los Leones en la cuerda floja: perdieron contra Países Bajos y arriesgan su clasificación en la última fecha

El equipo masculino de hockey perdió con el anfitrión y, gracias a que ganaron en la primera fecha, apostarán a ganarle a Nueva Zelanda el próximo jueves.

Los Leones irán a todo o nada en la tercera fecha del Mundial de hockey contra Nueva Zelanda.

Este martes por la tarde, la Selección argentina de hockey masculino cayó contra Países Bajos por 3 a 1 en la segunda fecha del grupo A del Mundial . A causa de esta derrota contra uno de los anfitriones –el otro es Bélgica–, Los Leones se jugarán la clasificación contra Nueva Zelanda el próximo jueves a las 07.30 horas .

En su presentación en esta cita mundialista, el conjunto nacional le ganó 3 a 0 a Japón y le dio aire para permitirse no quemar las máquinas en esta segunda fecha contra uno de los candidatos a llevarse el trofeo.

En esta oportunidad, Países Bajos tomó la delantera en el minuto 6 de la mano de Thierry Brinkman, quien definió cruzado y puso el 1 a 0 en el marcador, dejando una gran preocupación en el banco argentino.

Aún así, la Albiceleste se repuso rápidamente y, 10 minutos más tarde, Nicolás Della Torre puso el empate parcial desde un córner corto. Si bien Los Leones dejaron ver una clara muestra de actitud, no pudieron volcarlo en el resultado y concluyeron la primera parte en empate. Además, se fueron al vestuario con un gran desgaste físico por la amarilla de Matías Andreotti , quien estuvo 10 minutos afuera por una entrada desafortunada al neerlandes Jorrit Croon .

Una vez en el tercer cuarto, y con un gran desgaste de los argentinos por tener que cubrir el hueco faltante durante varios minutos, Países Bajos aprovechó el oxígeno extra y a los 34 minutos pusieron el 2 a 1 de la mano de Tijmen Reyenga.

Los Leones jugaron bien durante bastantes pasajes del partido, pero no alcanzó. @FIH_Hockey

Tan solo ocho minutos más tarde, la ráfaga naranja continuó y prolongaron la ventaja gracias a Duco Telgenkamp, quien capturó la bocha y, con una gran media vuelta, sentenció el 3 a 1 y la clasificación a la segunda ronda.

La palabra de Los Leones

Luego de la derrota, los jugadores argentinos hablaron con la prensa y se mostraron cabizbajos al sentirse perjudicados por el arbitraje. El autor del único gol albiceleste, Della Torre, dijo: “Sabemos que somos visitantes, que todas las chiquitas van a ser para ellos, y nosotros tenemos que jugar con eso también. Al campeón lo tenés que noquear. Hicimos un gran partido, puntos muy altos, pero se define por detalles, es un Mundial y todos quieren ganar", aseguró.

Además, Thomás Habif hizo referencia a la tarjeta amarilla que le mostraron a Matías Andreotti, la cual provocó que estuvieran con un jugador menos durante 10 minutos: “Estamos calientes. Hicimos un buen partido, una tarjeta que a veces no la terminamos de entender… Es una jugada del partido, es hockey masculino e internacional, se corre, se mete... Los dos estaban disputando la bocha”, confirmó.

Thomas Habif, el jugador que se animó a hablar sobre la amarilla a Matías Andreotti. @Thomashabif

Por último, destacó los detalles que le faltó al equipo en este partido y que tendrán que mejorar en la última fecha ante Nueva Zelanda: “Nos faltan ajustar detalles, tuvimos córners en los que no estuvimos finos. Nos fuimos con buenas sensaciones, pero no alcanza”, sentenció Habif.