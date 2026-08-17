El seleccionado nacional femenino de hockey sobre césped logró un triunfazo esta tarde frente a otra potencia como Alemania. Así, Las Leonas consiguieron su primer triunfo en la Copa del Mundo.

Las Leonas ganaron 3-2 un partidazo ante Alemania y encaminaron su clasificación en el Mundial de Hockey

Las Leonas derrotaron este lunes a Alemania por 3 a 2 en un partidazo, con mucho coraje, y lograron su primer triunfo en el Mundial 2026 .

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El primer gol argentino llegó producto de un córner corto. El latigazo de Agustina Gorzelany dio en la arquera alemana y, tras una serie de rebotes, hubo un instante en que la bocha quedó boyando a la deriva. Allí, Eugenia Trinchinetti cazó la oportunidad y selló su primer grito en el Mundial para el 1-0.

Los segundos quince minutos mostraron la cara más áspera del encuentro. El desarrollo cayó en terreno de imprecisiones, Argentina perdió la tenencia de la bocha y Alemania empezó a ganar metros.

Tras un trámite parejo y disputado, en el último parcial pasó de todo. Inició con un penal para la Argentina, que le hicieron a Zoe Díaz . En la pena máxima, Agustina Gorzelany (48'), con pulso de acero, cambió por gol para poner el 2 a 0.

Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Alemania no claudicó, halló un resquicio a las espaldas de Agostina Alonso y Lisa Nolte (51') descontó para poner el 2 a 1. Dos jugadas después las europeas volvieron a embestir, consiguieron un córner corto y Sonja Zimmermann (53') estampó el 2 a 2.

El golpe parecía letal para el equipo nacional. Pero cuando las piernas ya no daban más, Las Leonas empujaron con el corazón: fueron a buscar el triunfo igual y consiguieron un córner corto sobre la hora.

Nuevamente la especialista Agustina Gorzelany (58') metió un bombazo imparable, que hizo vibrar las redes, desató el delirio en Bélgica y firmó el 3 a 2 definitivo para la Argentina.

Así fue la formación de Las Leonas

Titulares: Cristina Cosentino; Sofía Cairó, Valentina Raposo, Agustina Gorzelany, Sofía Toccalino; Eugenia María Trinchinetti, Juana Castellaro; Julieta Jankunas, Majo Granatto y Zoe Díaz.

Suplentes:Mercedes Artola, Milagros Alastra, Victoria Sauze, Victoria Miranda, Brisa Bruggesser, Victoria Granatto y Lara Casas. Entrenador: Fernando Ferrara.

Entrenador: Fernando Ferrara

icia en desarrollo.-