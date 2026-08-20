Franco Colapinto lideró un curioso ranking de pilotos de la Fórmula 1 + Agregar ámbito en









La competición de automovilismo reveló el top 10 de las reacciones más veloces en las largadas a lo largo de la temporada y el piloto argentino de Alpine dice presente con el mejor tiempo.

Franco Colapinto lideró un curioso ranking de pilotos de la Fórmula.

La Fórmula 1 dio a conocer este jueves un ranking de los pilotos más rápidos en reaccionar al apagón de las cinco luces rojas en la largada de sus Grandes Premios. Franco Colapinto se convirtió en el principal protagonista de la clasificación al quedarse con el primer puesto y aportar otros dos registros entre los diez mejores.

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El argentino marcó una reacción de 0,148 segundos en el Gran Premio de China, el mejor tiempo de todos los pilotos incluidos en el ranking. El registro más cercano fue el de George Russell, quien reaccionó en 0,160 segundos durante la Carrera Sprint del Gran Premio de Canadá. Ante esto, el piloto de Alpine celebró el reconocimiento en sus redes sociales con un mensaje: "p1+top9x3 juuuuuu".

La competición de automovilismo reveló el top 10 de las reacciones más veloces en las largadas a lo largo de la temporada y el piloto argentino de Alpine dice presente con el mejor tiempo. Colapinto es, además, el único piloto con tres tiempos dentro del top 10. Su segunda mejor marca llegó en el Gran Premio de España, donde reaccionó en 0,170 segundos, mientras que su largada en el Gran Premio de Inglaterra, con un tiempo de 0,181 segundos, le permitió ocupar la novena posición.

La largada que le permitió a Colapinto quedarse con el primer puesto tuvo un significado especial. Gracias a esa reacción, el argentino ganó seis posiciones durante la primera vuelta, al pasar del 12° al 6° puesto. Finalmente, terminó la carrera en la décima posición y consiguió así su primer punto con Alpine.

Vuelve Franco Colapinto a la Fórmula 1: todo el cronograma y horarios del Gran Premio de Países Bajos La actividad en el Circuito de Zandvoort, que cuenta con 14 curvas y una extensión de 3,307 kilómetros, iniciará este viernes con las primeras dos prácticas libres, que están programadas para las 7:30 y las 11:30 de la mañana, respectivamente.

Al día siguiente, el sábado, se llevará a cabo la tercera y última práctica libre a las 7 de la mañana, mientras que la clasificación se disputará solo cuatro horas después, a las 11. Finalmente, la carrera del Gran Premio de Países Bajos será el domingo a las 10 de la mañana en caso de que el clima lo permita y no hayan atrasos. Viernes 21/8: Práctica libre 1 a las 7:30

Práctica libre 2 a las 11:30 Sábado 22/8: Práctica libre 3 a las 7

Clasificación a las 11 Domingo 23/8: Carrera a las 10

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