España venció a Bélgica sobre el final y enfrentará a Francia en las semifinales del Mundial 2026

Con un tanto de Mikel Merino a los 43 minutos del segundo tiempo, la Roja se impuso 2-1 en Los Ángeles y se metió entre los cuatro mejores del torneo. Fabián Ruiz y Charles De Ketelaere habían marcado en la primera etapa.

Mikel Merino marcó sobre el final el gol que clasificó a España a las semifinales.

España derrotó 2-1 a Bélgica en el estadio de Los Ángeles y avanzó a las semifinales del Mundial 2026 , instancia en la que enfrentará a Francia por un lugar en la definición.

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Cuando el partido parecía dirigirse al tiempo suplementario, Mikel Merino volvió a convertirse en el héroe español. El mediocampista ingresó a los 41 minutos del complemento y, apenas dos minutos después, aprovechó un rebote del arquero Senne Lammens para marcar el gol de la clasificación.

La selección conducida por Luis de la Fuente asumió el protagonismo desde el comienzo, con una mayor posesión de la pelota y ataques principalmente por el sector derecho, donde Lamine Yamal volvió a ser uno de sus futbolistas más desequilibrantes. Bélgica, por su parte, optó por defender con un bloque compacto y buscar espacios mediante las transiciones lideradas por Kevin De Bruyne y Jérémy Doku.

El marcador se abrió a los 30 minutos. Yamal habilitó a Pedro Porro, quien envió un centro atrás para Dani Olmo. Thibaut Courtois contuvo el primer remate, pero dejó el rebote en el área y Fabián Ruiz apareció sin oposición para convertir el 1-0 .

España tuvo oportunidades para ampliar la diferencia, aunque no consiguió aprovecharlas. Esa falta de eficacia le permitió a Bélgica mantenerse en partido y llegar al empate antes del descanso. A los 41 minutos, De Bruyne inició una rápida combinación con Leandro Trossard , quien asistió a Charles De Ketelaere. El delantero anticipó a Pau Cubarsí y definió para establecer el 1-1 con el que terminó la primera parte.

España se impuso por 2-1 ante Bélgica y se metió entre los cuatro mejores del Mundial 2026.

España encontró el triunfo en el cierre

Bélgica comenzó mejor el complemento y estuvo cerca de ponerse en ventaja, pero con el paso de los minutos España recuperó el control y tuvo varias situaciones a través de los pies de Lamine Yamal.

Thibaut Courtois debió abandonar el campo a los 25 minutos del segundo tiempo por una lesión muscular en la pierna izquierda. En su lugar ingresó Senne Lammens, quien sostuvo el empate hasta los minutos finales mientras España acumuló jugadores ofensivos en busca de evitar el alargue.

La decisión de Luis de la Fuente tuvo efecto inmediato: a los 41 minutos entró Merino y, dos minutos más tarde, el mediocampista capturó un rebote dentro del área y empujó la pelota para sellar el 2-1 definitivo.

¡AGÓNICO GOL DE ESPAÑA!



A los 87', Merino puso el 2-1 ante Bélgica. pic.twitter.com/ZicQdmloeR — TyC Sports (@TyCSports) July 10, 2026

De esta manera, España volvió a resolver un partido sobre el cierre y consiguió su boleto a las semifinales. Su próximo rival será Francia, que eliminó a Marruecos y ya esperaba entre los cuatro mejores, el próximo martes 14 de julio, desde las 16, en el estadio de Dallas.

Formaciones e incidencias de España vs. Bélgica

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper; Nicolas Raskin, Hans Vanaken; Jérémy Doku, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard; Charles De Ketelaere. DT: Rudi Garcia.

Goles en el primer tiempo: 30m. Fabián Ruiz (E) y 41m. Charles De Ketelaere (B).

Gol en el segundo tiempo: 43m. Mikel Merino (E).

Árbitro: Michael Oliver.

Estadio: Los Ángeles.