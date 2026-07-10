River oficializó la salida de Franco Armani y lo despidió como una "leyenda viva"

El futbolista santafesino llegó al club de Nuñez a comienzos de 2018 y se convirtió rápidamente en una pieza fundamental del equipo.

River anunció este viernes oficialmente la salida de Franco Armani , quien puso fin a una etapa de ocho años y medio en el club y regresará a Atlético Nacional, institución en la que jugó antes de llegar al fútbol argentino.

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La desvinculación fue acordada entre ambas partes y comunicada este viernes mediante las redes sociales de la institución. En el mensaje, el Millonario destacó la trayectoria del arquero y el lugar que ocupa dentro de la historia del club.

“Franco Armani y River Plate han resuelto de común acuerdo el cierre de un ciclo que quedará grabado para siempre en la memoria del club y los hinchas”, expresó la entidad.

El futbolista santafesino llegó a River a comienzos de 2018 y se convirtió rápidamente en una pieza fundamental del equipo. Durante su paso por Núñez conquistó diez títulos y se transformó en el arquero más ganador de la historia de la institución.

En su despedida, River recordó especialmente la actuación de Armani durante la Copa Libertadores 2018 , que terminó con la histórica consagración ante Boca en Madrid.

Además, lo definió como un protagonista decisivo en los clásicos y remarcó su regularidad a lo largo de los últimos años. “Se convirtió en una leyenda viva de River”, sostuvo el club.

La institución también informó que el arquero ofrecerá una conferencia de prensa el próximo lunes 13 de julio, desde las 16, para despedirse públicamente de los hinchas. “Franco Armani es y será eternamente parte de la historia grande de River, y las puertas del club permanecerán abiertas para él siempre”, agregó el comunicado.

La despedida continuó con una serie de publicaciones en las redes sociales oficiales. River difundió un video con algunas de sus atajadas, consagraciones y momentos más recordados, y luego compartió una imagen acompañada por la frase: “Las grandes historias necesitan quien las cuide”.

Armani continuará su carrera en Atlético Nacional, club en el que jugó entre 2010 y 2017 y con el que también consiguió numerosos títulos antes de incorporarse a River.