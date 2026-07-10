Racing venció a River y volvió a ser campeón de Reserva después de 63 años

El equipo dirigido por Sebastián Romero se impuso por 2-1 en la final disputada en Banfield y alcanzó el noveno título de su historia en la categoría.

Racing superó a River en Banfield y celebró un título de Reserva después de más de seis décadas.

Con goles de Francisco Fraga y Santino Aguirre, Racing derrotó 2-1 a River en el estadio Florencio Sola y se consagró campeón del Torneo Proyección Apertura de Reserva. La Academia no conseguía un título en la división desde 1963.

El conjunto conducido por Sebastián “Chirola” Romero abrió el marcador a los 29 minutos del primer tiempo por medio de Fraga , máximo goleador del equipo en el certamen con ocho tantos.

Racing controló el desarrollo durante buena parte de la etapa inicial y generó las situaciones más claras ante un River que sufrió dos expulsiones antes del descanso.

Felipe Esquivel vio la tarjeta roja por una infracción sin pelota sobre Gonzalo Escudero, mientras que Thiago Acosta también fue expulsado de manera directa tras golpear a Mateo Martínez. De esta manera, el conjunto de Núñez afrontó todo el complemento con nueve futbolistas.

A pesar de la desventaja numérica, el equipo dirigido por Marcelo Escudero consiguió igualar el encuentro en el inicio del segundo tiempo. Santiago Espíndola aprovechó un rebote y estableció el 1-1 .

River incluso tuvo oportunidades para pasar al frente. Lucio Latorre evitó el segundo con una intervención decisiva, mientras que Román Fernández estrelló un remate en el travesaño y el ecuatoriano Campos golpeó el palo.

Racing mantuvo la iniciativa, aunque encontró dificultades para transformar la superioridad numérica en ocasiones claras. Los cambios realizados por Romero terminaron siendo determinantes. Luego de los ingresos de Mateo Carmona y Santino Aguirre, una jugada iniciada con un centro de Ezequiel Pérez y continuada por Joaquín Dobal terminó con Aguirre empujando la pelota para marcar el 2-1 definitivo.

Con la victoria, Racing puso fin a una espera de 63 años y alcanzó su novena consagración en la historia de la Reserva. Además, diez de los once jugadores que finalizaron el encuentro se formaron en las divisiones juveniles de la institución.