Lionel Scaloni vs Luis de la Fuente: cuánto vale retener a un campeón del mundo

El DT argentino y su par español están al frente de dos selecciones campeonas del mundo. Cuánto vale cada entrenador y qué hay detrás de sus contratos.

La Real Federación Española está cerca de cerrar la continuidad de Luis De La Fuente al frente de la Roja y le ofreció un contrato que ronda entre los u$s4,6 millones y u$s5,7 millones por temporada, Ganará el doble que Lionel Scaloni, quien aún no decidió si sigue como DT de la Selección Argentina.

El fútbol de selecciones también tiene una lógica de mercado. Los títulos, la exposición internacional y la capacidad de sostener un proyecto se traducen en contratos millonarios. Y la comparación entre España y Argentina deja una diferencia contundente: mientras la Federación española avanza para asegurar a su entrenador hasta 2030, la AFA todavía debe resolver si Lionel Scaloni seguirá al frente de la Selección.

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Luis de la Fuente tendrá un nuevo contrato con España hasta el Mundial 2030, con una remuneración estimada de entre u$s4,6 millones y u$s5,7 millones por temporada. Scaloni, en cambio, tiene un salario actual de aproximadamente u$s2,3 millones anuales.

La cuenta permite dimensionar el negocio. En el piso de la nueva remuneración española, De la Fuente cobrará u$s2,3 millones más por año, exactamente el doble que Scaloni. En el techo, la diferencia llegará a u$s3,4 millones anuales , con un salario equivalente a 2,48 veces el del entrenador argentino.

En términos porcentuales, el nuevo contrato español implica que De la Fuente percibirá entre 100% y 148% más que Scaloni.

La brecha se vuelve todavía más significativa cuando se proyecta hasta 2030. Si ambos mantuvieran esas remuneraciones durante cuatro temporadas, la diferencia acumulada sería de entre u$s9,2 millones y u$s13,6 millones , sin considerar premios, bonos por objetivos ni otros incentivos contractuales.

El campeón que todavía no tiene precio

El caso argentino presenta una particularidad: Scaloni no está negociando solamente un aumento salarial. Está definiendo si continúa o no con un proyecto que comenzó en 2018 y que acumuló cuatro títulos y dos finales mundialistas.

Su contrato vence el 30 de diciembre de 2026 y la AFA pretende convencerlo para que continúe hasta el próximo Mundial.

La dificultad es que el entrenador todavía no tomó una decisión definitiva. Después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026, Scaloni dejó en claro que necesitaba tiempo para evaluar su futuro.

El desgaste acumulado durante ocho años aparece como uno de los principales factores. También pesa el final de una generación histórica y el comienzo de una nueva etapa para la Selección.

La salida de Lionel Messi profundizó el escenario. El capitán fue una de las principales figuras del ciclo y su retiro obliga a construir un nuevo equipo alrededor de otros referentes.

A esto se suman las salidas o dudas de continuidad de jugadores como Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Emiliano Martínez, además de una posible modificación del cuerpo técnico.

Mientras España tiene casi cerrada la continuida de su entrenador Luis De La Fuente, Lionel Scaloni recién decidirá su futuro al frente del seleccionado argentino a fin de año. IA

La AFA enfrenta una decisión de inversión

Desde el punto de vista económico, la continuidad de Scaloni puede analizarse como una inversión de largo plazo.

La AFA no solamente debería negociar el salario del entrenador. También debería garantizar las condiciones para que el proyecto pueda desarrollarse: cuerpo técnico, planificación de amistosos, logística, premios y estructura de trabajo.

El costo de reemplazarlo tampoco sería solamente el sueldo de un nuevo entrenador. Un cambio de ciclo implicaría diseñar una nueva estructura deportiva justo cuando Argentina debe comenzar la reconstrucción posterior a Messi y preparar el camino hacia el Mundial 2030. Por eso, la negociación adquiere una dimensión económica que excede al contrato individual.

La pregunta para la AFA no es solamente cuánto quiere cobrar Scaloni, sino cuánto vale para la organización conservarlo.

España ya puso el número sobre la mesa

España tomó una decisión diferente. Después de conquistar el Mundial 2026, la Real Federación Española de fútbol avanzó en la continuidad de De la Fuente hasta 2030. La apuesta es sostener al entrenador durante todo el ciclo que incluye la Eurocopa 2028 y el Mundial del centenario. Y puso un precio.

El nuevo salario ubicará al técnico español entre los seleccionadores mejor pagos del mundo, con un piso de u$s4,6 millones y un techo estimado de u$s5,7 millones anuales.

Ese nivel de remuneración refleja también el valor que España le asigna a la estabilidad deportiva.

Argentina, por ahora, transita el camino contrario: tiene al entrenador campeón de América, campeón del mundo y nuevamente finalista del último mundial, pero todavía no tiene asegurada su continuidad.

Scaloni, lejos de los salarios top

La diferencia también aparece cuando se compara a Scaloni con los entrenadores de selecciones que lideran el ranking salarial.

Con sus u$s2,3 millones anuales, el técnico argentino se encuentra muy por debajo de los contratos de los principales seleccionadores.

Carlo Ancelotti, al frente de Brasil, aparece con unos u$s10 millones anuales; Julian Nagelsmann, en Alemania, ronda los u$s7 millones; Mauricio Pochettino, con Estados Unidos, unos u$s6 millones, y Thomas Tuchel, con Inglaterra, cerca de u$s5,8 millones.

En ese mapa, incluso el nuevo salario de De la Fuente -si se ubica en el máximo de u$s5,7 millones- sigue siendo apenas algo más de la mitad del contrato de Ancelotti.

Scaloni, por su parte, cobra menos de una cuarta parte de lo que percibe el italiano.

El calendario empieza a presionar

La AFA no dispone de demasiado tiempo para demorar la decisión. Las próximas ventanas internacionales obligan a definir rápidamente el proyecto deportivo. Argentina deberá comenzar a probar jugadores, construir nuevos liderazgos y reorganizar un equipo que perdió a su principal referente histórico.

La primera ventana posterior al Mundial se desarrolla entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, mientras que la última del año será entre el 9 y el 17 de noviembre.

La definición sobre Scaloni condiciona toda esa planificación. Si continúa, la AFA podrá comenzar la reconstrucción con el mismo conductor. Si se marcha, deberá encontrar rápidamente un reemplazante y darle tiempo para comenzar un nuevo proceso.

El verdadero costo de perder a Scaloni

El mercado suele medir a los entrenadores por su salario. Pero en este caso el costo de oportunidad puede ser todavía más importante.

Scaloni llegó a la Selección en 2018 y desde entonces construyó un ciclo que incluyó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022, la Copa América 2024 y la final del Mundial 2026.

El entrenador se convirtió en uno de los principales activos deportivos de la AFA.

España ya decidió cuánto vale proteger su proyecto: entre u$s4,6 millones y u$s5,7 millones por año. Argentina todavía tiene que definir cuánto vale el suyo.

La comparación deja una conclusión incómoda para la AFA: De la Fuente puede llegar a cobrar casi dos veces y media más que Scaloni, pese a que ambos fueron protagonistas de los dos últimos Mundiales.

Ahora la pelota está del lado argentino. Antes de fin de año, la AFA deberá decidir si transforma a Scaloni en una inversión de largo plazo o si da por terminado el ciclo más exitoso de su historia.