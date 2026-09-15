Se metió con pelota y todo: el insólito gol en contra del arquero de Estudiantes de Rio Cuarto + Agregar ámbito en









Instituto de Córdoba ganó 2-1 gracias al blooper del año protagonizado por Lucas Bruera, arquero de Estudiantes de Rio Cuarto. Mirá las imágenes.

Se metió con pelota y todo: el insólito gol en contra del arquero de Estudiantes de Rio Cuarto

Instituto le ganó por 2-1 como local a Estudiantes de Río Cuarto, válido por la novena fecha del Torneo Clausura, y se subió a lo más alto de la Zona A.

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En un partido trabado y con poca lucidez, sobre todo en la primera parte, Instituto logró abrir el marcador en el comienzo del segundo parcial gracias a un gol insólito que contó con un grave error del arquero rival, Lucas Brúera.

El defensor Giuliano Cerato pateó desde media distancia con la idea de simplemente terminar la jugada para evitar el contragolpe, pero el guardameta visitante, en un intento por controlar la pelota con las manos, terminó ingresando dentro del arco con balón y todo y concedió el primer tanto del partido.

BRUERA SE METIÓ CON PELOTA Y TODO.



INSÓLITO LO DEL ARQUERO. pic.twitter.com/tDSvY1nte8 — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 15, 2026 Más adelante, la “Gloria” continuó dominando las ocasiones y llegó a ampliar la diferencia con un buen remate de Mosevich, a pase del volante Gustavo Abregú. No obstante, la alegría duró poco ya que, del otro lado, el guardavallas Marcos Ledesma envió el esférico al fondo de su propio arco luego de una serie de rebotes dentro del área.

Sin embargo, el descuento no fue más que un susto para Instituto, que deberá recibir a Talleres el sábado 19 de septiembre desde las 21:15, mientras que Estudiantes de Río Cuarto visitará a Belgrano el próximo sábado a partir de las 19:15.

Los goles de “La Gloria” los convirtieron Giuliano Cerato, a los 4 del segundo tiempo, y Leonel Mosevich, a los 28' del mismo período; mientras que el arquero rojiblanco Marcos Ledesma se hizo un tanto en contra y descontó para los visitantes a los 30 minutos del complemento. Con este resultado, el conjunto dirigido por Diego Flores mantiene su gran estado de forma, alcanzó los 19 puntos y se convirtió en el nuevo líder del Grupo A por delante de Vélez (2°) y Defensa y Justicia (3°), ambos con 17. En tanto, Estudiantes de Río Cuarto sumó una nueva derrota y se hundió en el fondo de la tabla anual con 11 puntos, por lo que, de momento, estaría descendiendo a la Primera Nacional, la segunda división del fútbol argentino.