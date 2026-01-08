El Mundial Sub-17 de Esquí Náutico 2026 reunirá en Córdoba a 120 atletas juveniles de 30 países + Seguir en









La provincia será sede por primera vez de la máxima cita juvenil del esquí náutico, con entrada será libre y gratuita. Habrá exhibiciones, shows, actividades y foodtrucks.

El Mundial Sub-17 de esquí náutico 2026 de Córdoba promete ser mucho más que una competencia.

Córdoba será sede de un acontecimiento deportivo histórico en 2026: por primera vez, la provincia y el país albergarán el Campeonato Mundial Sub-17 de Esquí Náutico, la máxima cita juvenil de la disciplina a nivel internacional. El evento reunirá a más de 120 atletas de 30 países y se desarrollará del 30 de marzo al 5 de abril de 2026, consolidando a la región como un nuevo polo para el deporte náutico de alto rendimiento.

La presentación oficial del Mundial se realizó en la Sala de Conferencias del Estadio Mario Alberto Kempes, donde autoridades deportivas, organizadores y atletas destacaron la relevancia del certamen. La competencia tendrá lugar en el Club Ahumada Esquí Náutico, ubicado entre San José y Villa Dolores, en el Valle de Traslasierra, al pie de las sierras cordobesas. El escenario es un espejo de agua artificial especialmente diseñado para la práctica de Slalom, Figuras y Salto, que cumple con los estándares internacionales exigidos por las federaciones globales del deporte.

La confirmación del Mundial Sub-17 posiciona a Córdoba dentro del calendario de grandes eventos deportivos internacionales y refuerza su estrategia de atracción de competencias de jerarquía. Tras la proyección del video oficial, Mariano Reutemann, vocal del directorio de la Agencia Córdoba Deportes, remarcó que se trata de “un día icónico para el deporte cordobés”, y subrayó la oportunidad de dar visibilidad internacional a la provincia a través de un evento náutico de alcance mundial que se desarrollará en un entorno natural único como el Valle de Traslasierra.

Mundial Sub-17 de Esquí Náutico 2026 Córdoba Para el esquí náutico argentino, el certamen representa un punto de inflexión. Iván Ahumada, vicepresidente de la Federación Argentina de Esquí y Wakeboard, destacó que el Mundial “es un paso enorme para el desarrollo del deporte en el país” y una oportunidad inédita para que los jóvenes atletas locales puedan competir y medirse en casa con las principales promesas del mundo.

El evento tendrá además un fuerte componente social y turístico. La entrada será libre y gratuita hasta el 3 de abril, lo que permitirá al público acceder no solo a las pruebas oficiales, sino también a exhibiciones, shows, actividades recreativas, esquí adaptado y un espacio gastronómico con foodtrucks pensado para toda la familia. La propuesta busca integrar a la comunidad local y a los visitantes, combinando deporte, entretenimiento y naturaleza.

El Lago Ahumada, sede de la competencia, es el resultado de más de diez años de trabajo, planificación y esfuerzo de familias y deportistas de Villa Dolores. El proyecto logró consolidar una infraestructura de primer nivel, hoy abierta a atletas de Argentina y del exterior, y convertida en referencia para el desarrollo del esquí náutico en la región. Sobre la organización del Mundial, Gabriela Mauvecin, comunicadora y organizadora general del evento, subrayó la magnitud del desafío y la carga emocional que implica: es el primer Mundial Sub-17 que se realizará en Argentina y el resultado de años de trabajo sostenido. Además de la competencia, el cronograma incluirá actividades con sponsors, shows, encuentros al atardecer y propuestas pensadas para acercar al público a la profesionalidad y el atractivo del deporte. Mundial Sub-17 de Esquí Náutico 2026 Córdoba La presentación contó también con la participación de autoridades municipales, entrenadores, sponsors, medios de comunicación y deportistas destacados como Isabella Besso, Sara Gramática y Bautista Ahumada. Este último, medallista panamericano junior 2025, expresó su entusiasmo por competir en casa y destacó el valor de la experiencia internacional que vivirá junto a jóvenes atletas de todo el mundo. Con un paisaje privilegiado, infraestructura moderna y el acompañamiento de la comunidad local, Córdoba se prepara para recibir durante una semana a las futuras figuras del esquí náutico internacional. El Mundial Sub-17 2026 promete ser mucho más que una competencia: será una celebración del deporte, la juventud y el trabajo colectivo, con impacto deportivo, social y turístico para toda la región.

