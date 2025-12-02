El padre de Paredes dejó una frase sobre la posible llegada de Paulo Dybala a Boca + Seguir en









Mientras está a un paso del título en el Torneo Clausura, los hinchas de Boca se entusiasman con la llegada del delantero de la Selección argentina.

Tras la llegada de Leandro Paredes, de cara al 2026 todo el mundo Boca se ilusiona con otro jugador de jerarquía de la Selección argentina. Se trata de Paulo Dybala, que terminará su contrato con la Roma de Italia a mitad de año.

El padre de Leandro Paredes, Daniel, fue entrevistado y dejó una nueva frase que encendió las esperanzas de los fanáticos 'xeneizes'. “Todo a su tiempo”, fue el guiño que tiró en diálogo con Radio La Red.

Semanas atrás, ya había afirmado: “Paulo tiene el corazoncito de Boca y quiere venir. Yo escuché una conversación y Paulo dijo que venía. Paulo va a venir, van a jugar juntos con Leandro”.

Recordemos que Dybala está próximo a ser papá por primera vez y hay que ver qué decisión familiar toma junto a su pareja Oriana Sabatini, fanática de River.

La opción más viable que se vislumbra es que llegue en julio de 2026 con el pase en su poder, sin que Boca ponga un peso. A su vez, sería para ya afrontar unos hipotéticos octavos de final de la Copa Libertadores. En todo caso, si llega a renovar con la Roma o firmar con otro equipo, el sueño del "Xeneize" y de Paredes se verá postergado.