El posteo de Thiago Almada tras su debut en River: "Qué lindo jugar en este estadio" + Agregar ámbito en









El futbolista campeón del mundo debutó con la camiseta de River y expresó su felicidad en redes sociales luego del triunfo ante Argentinos Juniors.

El posteo de Thiago Almada tras su debut en River: "Qué lindo jugar en este estadio"

La victoria de River por 2 a 0 frente a Argentinos Juniors no solo sirvió para cortar una serie de seis derrotas consecutivas en el Torneo Clausura, sino que también marcó el debut de Thiago Almada con la camiseta del conjunto de Núñez.

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El jugador de la Selección argentina, la incorporación más cara en la historia del club y el noveno refuerzo del equipo de Eduardo Coudet, fue titular y disputó 80 minutos antes de ser reemplazado por Lautaro Rivero.

Finalizado el encuentro en el Estadio Monumental, el exjugador de Vélez volcó su alegría en las redes sociales, donde compartió imágenes del partido junto con una dedicatoria para los hinchas: "Muy feliz por mi debut con esta camiseta. Qué lindo jugar en este estadio… este es el camino que debemos seguir. Vamos River".

Entre las postales elegidas por el futbolista destacó una fotografía de su infancia en la que se lo ve de niño junto a un grupo de juveniles de las divisiones inferiores del club. Según contó el propio jugador en su presentación, aquella foto de pequeño estuvo motivada por el vínculo con su tío, Alejandro Ruiz, quien formó parte de las juveniles de River.

Luego de su reciente participación en la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, Almada completó sus primeros minutos oficiales en el regreso al fútbol argentino tras su paso por Europa, donde vistió la camiseta del Lyon de Francia y del Atlético de Madrid.

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