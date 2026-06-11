El Real Madrid anunció a José Mourinho como su nuevo entrenador

El polémico entrenador portugués tendrá su segundo ciclo en el gigante de España, según anunció este jueves el club de Madrid.

Este jueves por la tarde José Mourinho fue confirmado como nuevo entrenador del Real Madrid . Tras el interinato de Álvaro Arbeloa , el portugués tendrá su segunda etapa en el club español, 13 años.

En las últimas horas, Benfica había admitido públicamente que el Real Madrid había ejecutado la cláusula de 15 millones de euros que ataba al entrenador con el club luso, y que ya no formaba parte la institución.

Ahora, el propio Real Madrid dio a conocer, con un comunicado oficial, que José Mourinho fue apuntado como nuevo entrenador y firmó contrato con el club hasta el 30 de junio de 2029.

Mourinho ya trabajó en el club blanco bajo la presidencia de Florentino Pérez entre 2010 y 2013, conquistando los tres títulos nacionales españoles, incluido el de LaLiga de la temporada 2011-12 en el que superó al Barcelona de Pep Guardiola.

El portugués, que no pudo lograr la Champions League durante su primera etapa en Madrid, tendrá la misión de ayudar al club blanco a recuperar su mejor nivel tras dos campañas consecutivas sin títulos.

El comunicado del Real Madrid

“La Junta Directiva del Real Madrid C. F., reunida hoy jueves 11 de junio y presidida por Florentino Pérez, ha acordado nombrar a José Mourinho entrenador del primer equipo las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2029. José Mourinho se incorporará al Real Madrid el próximo 13 de julio, día que dará comienzo la pretemporada.”