Franco Mastantuono es considerado "transferible" para el Real Madrid + Agregar ámbito en









El extremo argentino fue informado por el nuevo cuerpo técnico que tendrá que buscar una salida. No ve con malos ojos irse a préstamo, siempre y cuando sea en Europa.

Franco Mastantuono se irá del Real Madrid en este mercado de pases.

Franco Mastantuono fue notificado por José Mourinho que deberá conseguir nuevo equipo antes de arrancar la temporada porque no será tenido en cuenta. Si bien una transferencia sería lo más normal, el jugador argentino, junto al Real Madrid, planean un préstamo para que vuelva con más rodaje en el futuro.

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La intención es que suceda tal cual le pasó al delantero brasileño Endrick, cuando a mediados de la temporada pasada tuvo que marcharse cedido al Olympique de Lyon, porque Álvaro Arbeloa tampoco lo iba a tener en cuenta, y ahora volvió para ganarse un lugar en el Merengue.

Mastantuono a préstamo y Endrick al Madrid. En este caso, el entrenador portugués está haciendo el rearmado del equipo y ya le informó al argentino que no le podrá garantizar muchos minutos, y lo mejor para todos sería que se vaya. Si bien todavía no hay ningún club en la órbita por Mastantuono, la idea del equipo español es que continúe su camino en Europa y que no vuelva a River, tal como se rumoreó hace algunos meses.

Todo este análisis de mercado de Los Blancos se hizo por la temporada irregular que tuvo el nacido en Azul. Lo contrataron bajo el mando de Xabi Alonso por u$s 50 millones, como el sucesor de Lionel Messi en el fútbol español y para hacerle frente a la joya del Barcelona, Lamine Yamal. En la 2025/26 disputó 35 partidos – solo 17 como titular–, marcó tres goles y no pudo dar ninguna asistencia.

El mercado de pases del Real Madrid Luego de que Florentino Pérez vuelva a ganar las elecciones a principios de junio, se planteó en la nueva directiva que era necesario reestructurar el plantel y hacerlo mucho más competitivo y con más recambio por si se lesiona algún jugador. Al analizar esto, notaban que en el banco faltaba más madurez y futbolistas de jerarquía, por lo que la limpieza que está comenzando será muy grande.

Florentino Pérez continuará su mandato en el Real Madrid. Entre las altas para esta nueva temporada se encuentran Marc Cucurella, proveniente del Chelsea por u$s62 millones; Denzel Dumfries, llegó del Inter de Milán por u$s23 millones; Ibrahima Konaté, libre desde el Liverpool; Bernardo Silva, libre desde el Manchester City; y cuentan con el regreso de Endrick. Si bien Florentino confirmó que si no se liberan más cupos en el plantel no reforzarán más, en las últimas horas comenzó a sonar muy fuerte el nombre de Rodrigo Hernández, ganador del Balón de Oro del Mundial 2026 con España y que ya le dio el sí al equipo para que inicien negociaciones con el City. Para que esta operación se pueda cerrar Mastantuono, Raúl Asencio o Gonzalo García tendrán que salir inminentemente del club blanco. Este último está muy cerca de ser vendido al Fulham de la Premier League y se sumaría a las bajas de Fran García, Dani Ceballos, Dani Carvajal y David Alaba.