Juanfer Quintero rompió el silencio sobre su salida de River y gambeteó una pregunta

Tras su abrupta salida de River, Quintero rompió el silencio durante el partido despedida de Macnelly Torres, en Colombia.

Juan Fernando Quintero agradeció el cariño recibido durante su etapa en River, afirmó que el vínculo con el club "va a ser eterno" y evitó responder si su deseo era continuar en el equipo de "Chacho" Coudet.

"Yo estoy muy agradecido por todo. Surgen situaciones que uno, como jugador de fútbol, tiene que tomar decisiones y así fue" , comenzó Quintero al ser consultado por ESPN por su salida de River.

Luego, el colombiano remarcó que su relación con el club trasciende su partida: "El amor y el vínculo va a ser eterno, todo el mundo lo sabe".

En la misma línea, Juanfer explicó que su salida es "parte de la vida" y que "hay que seguir y tomar decisiones".

Además, dejó en claro que seguirá de cerca la actualidad del "Millonario" y agregó: "Voy a estar a disposición y pendiente de River".

Sin embargo, el momento que más llamó la atención fue sobre el final cuando fue consultado si él quería continuar en River. Juanfer hizo una pausa, se quedó en silencio durante unos segundos y, sin responder la consulta, se limitó a decir: "Disfrutemos de esto" y se fue.

El colombiano todavía no tiene club y se espera que en las próximas horas se conozca cuál será el equipo de Juanfer Quintero.