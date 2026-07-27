La Juventus de Italia va a la carga por Dibu Martínez

El entrenador de la “Vecchia Signora” habló públicamente del campeón del mundo, mientras Aston Villa pretende entre 10 y 15 millones de euros para negociarlo.

La Juventus de Italia va a la carga por el "Dibu" Martínez tras el Mundial 2026

Emiliano “Dibu” Martínez volvió a convertirse en uno de los grandes protagonistas del mercado europeo luego de que Luciano Spalletti , entrenador de Juventus, reconociera públicamente el interés del conjunto italiano por contratar al arquero de la Selección argentina .

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A pocos días de disputar la final del Mundial 2026 ante España, el futuro del marplatense vuelve a estar en discusión y la “Vecchia Signora” aparece como uno de los clubes interesados en sacarlo del Aston Villa .

“Es un portero que quiere cambiar de equipo, y nosotros buscamos competitividad” , reconoció Spalletti después de la victoria de Juventus frente a Standard Lieja en un amistoso de pretemporada.

De todas maneras, el técnico italiano fue prudente sobre las posibilidades de concretar la operación: “Ahora mismo tenemos dos arqueros. Sabemos que es un mercado de fichajes difícil, pero estamos ahí mismo en la oficina, con los directivos y con el director general” .

“Nos conocemos bien desde hace muchos años y están constantemente al teléfono intentando encontrar soluciones” , agregó.

Juventus viene de una temporada decepcionante, en la que terminó sexta en la Serie A y quedó afuera de la próxima Champions League, por lo que busca elevar la jerarquía de un plantel que tendrá como uno de sus objetivos recuperar protagonismo en Italia.

En ese escenario apareció Martínez. Ni Michele Di Gregorio ni Mattia Perin terminaron de afianzarse definitivamente en el arco y la dirigencia considera la posibilidad de incorporar a un guardameta de primer nivel.

El principal inconveniente es económico. "Dibu" tiene contrato con Aston Villa hasta junio de 2029 y el conjunto inglés pretende entre 10 y 15 millones de euros para desprenderse de él, mientras que desde Italia trascendió que Juventus realizó un primer acercamiento cercano a los 6,5 millones.

Además, desde Aston Villa mantienen públicamente una postura firme respecto de su continuidad.

“Martínez se quedará con nosotros. No tenemos intención de dejarlo ir este verano. El equipo necesita su dedicación y su vasta experiencia y es un elemento muy importante en nuestro proyecto para la próxima temporada”, afirmó Damian Vidagany, director de operaciones de fútbol del conjunto de Birmingham.

La declaración contrasta con las palabras de Spalletti y anticipa una negociación compleja si Juventus decide avanzar formalmente por el argentino.

Ante las diferencias económicas, el club de Turín también analiza alternativas y en carpeta aparecen David De Gea, Guglielmo Vicario y el japonés Zion Suzuki, una de las revelaciones del último Mundial.

A los 33 años y después de otra Copa del Mundo como titular de Argentina, "Dibu" vuelve a tener la posibilidad de protagonizar un importante movimiento en Europa: Juventus lo quiere, Spalletti ya lo admitió públicamente y Aston Villa, por ahora, avisa que no piensa dejarlo salir.