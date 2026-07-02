El técnico de Cabo Verde no dio respuestas sobre la denuncia de violación contra su capitán

“Bubista” fue consultado en conferencia de prensa sobre Ryan Mendes que fue denunciado por abuso sexual en marzo de este año y está siendo investigado por la Justicia de Nueva Zelanda.

Pedro Leitão Brito, más conocido como "Bubista" es un exjugador y técnico de Cabo Verde.

En la conferencia de prensa previa al partido entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos del Mundial 2026 , el DT caboverdiano, Pedro Leitão Brito, evitó responder una pregunta sobre la denuncia de violación del capitán Ryan Mendes . Incluso intervino el jefe de prensa del conjunto africano que discutió con el periodista que realizó la pregunta.

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“Profesor, respecto del partido de mañana, ¿cómo está el corazón y la cabeza de Ryan Mendes , con lo que ocurrió esta semana?”, preguntó el periodista Julio Gomes de Bandsports casi al final de la rueda de prensa. El entrenador se tomó la cabeza y no respondió.

El vocero de prensa de Cabo Verde le pidió al reportero que “haga otra pregunta” . La discusión elevó el tono y el periodista preguntó si era un “tema prohibido”, a lo que el jefe de prensa afirmó: “Es un asunto prohibido” .

“Tenemos solo tres minutos. ¿Va a hacer otra pregunta?”, respondió el vocero. “No, no voy a hacer otra pregunta” , concluyó Gomes.

La polémica surgió luego de que el lunes la FIFA se haya pronunciado sobre la situación del capitán de los Tiburones Azules. Ryan Mendes está siendo investigado por la Justicia de Nueva Zelanda por una denuncia de violación que habría ocurrido el 27 de marzo de este año.

La FIFA aseguró que sigue de cerca el caso, pero no confirmó si abrió una investigación disciplinaria. Además, afirmó que "está en contacto con las autoridades de Nueva Zelanda" y aclaró que no realizará más comentarios mientras la investigación continúe.

Qué dice la denuncia contra Ryan Mendes, el capitán de Cabo Verde

El delantero fue denunciado por una ciudadana brasileña que trabajó como intérprete en un triangular amistoso que se disputo en Nueva Zelanda del que participó Cabo Verde.

Mendes habría ingresado por la fuerza a la habitación de hotel de la denunciante y abusado de ella, según la mujer brasileña. Horas más tarde de aquel hecho, la mujer recibió atención en una clínica especializada en sobrevivientes de violencia sexual.

Allí se le realizó un examen forense que comprobó lesiones en los genitales y múltiples hematomas en los senos, el cuello y los labios.

La víctima habría notificado a la FIFA y a la Federación de Cabo Verde para reclamar que el jugador no participe del Mundial, pero según O’Globo, no recibió ninguna respuesta.

Este viernes a las 19, Ryan Mendes, el jugador con más presencias y el máximo goleador de la Selección de Cabo Verde, enfrentará a la Argentina y participará del sorteo entre capitanes junto a Lionel Messi.