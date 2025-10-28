El triste presente de Darío Benedetto: rescindió contrato en Newells y lleva 631 días sin convertir goles







El delantero de 35 años acordó su salida del club rosarino luego de no ser tenido en cuenta por el nuevo entrenador Lucas Bernardi. Jugó solo nueve partidos y no marcó goles desde febrero de 2024.

Darío Benedetto abandonó Newells tras nueve partidos y cero goles. @Newells

El delantero Darío Benedetto rescindió este lunes su contrato con Newell’s Old Boys, luego de apenas cuatro meses en el club y sin haber convertido goles. La decisión se tomó de común acuerdo tras conocerse que el futbolista no sería considerado por el entrenador interino Lucas Bernardi, quien asumió luego del despido de Cristian Fabbiani.

A través de su cuenta oficial en X, la institución rosarina comunicó la desvinculación del jugador de 35 años: “El Club Atlético Newell’s Old Boys comunica que, de común acuerdo entre las partes, se dio por finalizado el vínculo contractual con el futbolista Darío Benedetto. Le deseamos éxitos en su nueva etapa”.

Le deseamos éxitos en su nueva etapa. pic.twitter.com/ApOLJGRW4z — Newell’s Old Boys (@Newells) October 28, 2025 Benedetto había sido presentado en junio de 2025, pero su paso por la Lepra fue discreto: nueve partidos jugados, sin goles y una asistencia. Su último tanto oficial fue el 5 de febrero de 2024 con la camiseta de Boca Juniors, en un triunfo ante Tigre. Antes de su llegada a Rosario, también había tenido un fugaz paso por Olimpia de Paraguay y por Querétaro de México, donde tampoco logró destacarse.

El “Pipa” vivió su mejor momento en Boca durante su primer ciclo (2016-2019), etapa en la que se consolidó como figura del equipo y goleador del fútbol argentino. Luego emigró al Olympique de Marsella, donde no pudo mantener el nivel. Tras su regreso al Xeneize en 2022, perdió continuidad y dejó el club en 2024 como jugador libre.

Así, quien supo vestir la camiseta de la Selección argentina y compartir cancha con Lionel Messi en las eliminatorias rumbo a Rusia 2018, lleva un total de 39 partidos distribuidos en 631 días sin convertir.

Darío Benedetto y su despedida de Boca En una entrevista con ESPN en abril pasado, Benedetto aseguró que su salida de Boca Juniors fue en buenos términos y que considera cerrado su ciclo. “Mi etapa en Boca estaba cumplida. Se lo transmití a Riquelme y Delgado, y mi salida fue buena. No hubo líos ni nada”, explicó el delantero. El exfutbolista xeneize también habló sobre el presente del club y su relación con los hinchas: “Lo sigo tranquilo, como hincha. Miro todos los partidos, apoyando, pero no extraño. Sé que hay un plantel extraordinario, solo necesitan confianza. A la cancha siempre voy a volver, pero como hincha”.