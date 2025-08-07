El exdelantero de Boca llegó como refuerzo estrella el conjunto rosarino a mitad de año, pero todavía no pudo debutar ya que se encuentra lesionado.

La pesadilla de Benedetto en Newell's: se volvió a lesionar, sigue sin debutar y se pierde el clásico

El delantero Darío Benedetto sufrió una nueva lesión muscular todavía sin debutar en el club, no podrá jugar este viernes ante Central Córdoba de Santiago del Estero y todo indica que tampoco estará disponible para el clásico frente a Rosario Central .

Benedetto continúa sin poder dejar atrás las dos rachas negativas que arrastra desde su llegada a Newell’s : la ausencia de minutos oficiales, ya que aún no pudo vestir la camiseta de “La Lepra” de manera oficial, y la falta de goles.

El atacante, incorporado en junio como refuerzo de jerarquía, volvió a lesionarse y su estreno en el equipo de Diego Martínez deberá esperar a raíz de una nueva lesión.

Según trascendió en algunos medios de Rosario , el delantero se habría resentido del tirón sufrido en México durante el torneo cuadrangular de Veracruz , donde apenas disputó 30 minutos ante Mazatlán antes de abandonar el campo por una molestia en el aductor.

Desde entonces, Benedetto no logró recuperarse completamente, lo que le obligó a ausentarse en las tres primeras fechas del Torneo Clausura (ante Independiente Rivadavia, Banfield y Aldosivi ) y había intensificado los entrenamientos con la expectativa de debutar este viernes en el Coloso Marcelo Bielsa frente a Central Córdoba .

Sin embargo, una nueva dolencia muscular lo marginó de la convocatoria y, aunque aún no hay parte médico oficial, todo apunta a un desgarro que lo dejaría fuera de competencia por varias semanas.

La situación preocupa en el cuerpo técnico, no solo por la reiteración de lesiones, sino también por el contexto: Benedetto tampoco podrá estar en el clásico rosarino del 23 de agosto, correspondiente a la sexta fecha, en el Gigante de Arroyito.

El delantero ya había atravesado un panorama similar en Olimpia de Paraguay, donde entre febrero y mayo acumuló varios partidos sin jugar por problemas físicos y no logró convertir goles.

La sequía goleadora también se extiende. El último tanto oficial de Benedetto fue el 5 de febrero de 2024, cuando Boca venció por 2 a 0 a Tigre por la Copa de la Liga. Desde entonces, el exgoleador xeneize no volvió a marcar. En Olimpia no anotó y en Newell’s aún no debutó.