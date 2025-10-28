A esta altura, no es ninguna locura afirmar que Lionel Messi es sinónimo de fútbol en su totalidad. Si bien en Estados Unidos se habla y mucho de que el astro podría tener su propio club en la MLS, desde hace años que él y su familia también quieren tener su institución en sus tierras natales.
Solo 10 años de vida: la historia de Leones FC, el equipo de los Messi que competirá en la Primera C
El fútbol argentino suma al club conducido por la familia del astro de la selección, el cuál tiene solo 10 años de vida.
Leones de Rosario Fútbol Club es la nueva apuesta de la familia de la Pulga. Y si bien lleva poco tiempo de vida, su gran infraestructura le ha permitido poder incursionar en Argentina, ya que ha sido incorporado para formar parte de las categorías de ascenso a partir del próximo año.
Un equipo con el sello Messi: qué es Leones FC
Fundado el 2 de enero de 2015 en la localidad de Alvear, cerquita de su Rosario natal, es presidido por el hermano mayor del campeón del mundo: Matías Messi. Empezó sus participaciones en la Asociación Rosarina de Fútbol, aunque esta categoría es amateur y no permitía encontrar chances de un posible ascenso a las categorías afiliadas a la AFA.
María Sol, hermana del presidente y del futbolista del Inter Miami, es vocal suplente y el sobrino del mejor jugador de fútbol del mundo también forma parte de la institución. Tomás Matías Messi es el revisor de cuentas suplente.
No jugará el Torneo Promocional Amateur: la afiliación directa a Primera C
Entre las novedades y polémicas que trajo al fútbol argentino Leones, está su afiliación directa a la Primera C. Sin pasar por el Torneo Federal, se incorporará a la categoría más baja de las que son oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino, pero como invitado.
Esto fue confirmado por el Boletín Oficial Nº 6752 de la AFA. El recorrido para llegar a primera división no será nada fácil, aunque no imposible: deberá ascender a la Primera B Metropolitana, luego escalar al Nacional B y, finalmente, en caso de lograrlo, podrá incorporarse a la división dónde están Boca, River y el resto de los clubes. Entrenador ya tienen para el proceso: Víctor el Chapa Zapata, ex River, será quién comandará al primer equipo.
