Franco Colapinto fue más rápido que Pierre Gasly en el GP de México de Fórmula 1: el estudio que lo comprobó

Pese a que el francés terminó antes que el argentino, un informe demostró que el Colapinto tuvo un mejor ritmo de carrera pese a las dificultades que afrontó.

En Alpine, el duelo interno entre Franco Colapinto y Pierre Gasly está cada vez más caliente. El Gran Premio de México de la Fórmula 1 ofreció una de las comparativas más interesantes en el ritmo de carrera entre ambos pilotos.

Desde el arranque, contaron con estrategias de neumáticos opuestas. Pero al final protagonizaron una batalla que mantuvo la atención hasta los últimos metros, siendo el francés beneficiado por el Safety Car.

Según el informe que publicó el medio especializado Motorsport fue contundente y demostró que Colapinto tuvo mejores tiempos por vuelta en las últimas 18 vueltas que compartieron el mismo neumático (blando) y hasta que la competencia se neutralizó por el incidente de Carlos Sainz, lo que determinó que Gasly acabó por encima del argentino (15° y 16°).

image Además de salir con neumáticos duros, recordemos que el arranque de la carrera no fue sencillo para el piloto argentino. Desde el puesto 20, Colapinto sufrió un trompo en la curva 2 tras la largada por un toque con Lance Stroll, lo que le hizo perder casi seis segundos respecto a Gasly.

El desempeño del piloto argentino resultó muy meritorio, ya que logró mantener el ritmo con su compañero a pesar del trompo inicial y a la teórica desventaja del neumático duro. Así, con detalles, Colapinto sigue sumando puntos para continuar en la Fórmula 1 en 2026.